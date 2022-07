Cuándo juegan Chivas vs. Juventus por un amistoso internacional: fecha, hora, canal de TV y dónde ver online

Chivas de Guadalajara afrontará un nuevo examen internacional cuando se enfrente con Juventus este viernes 22 de julio, en el Allegiant Stadium de Estados Unidos, en el marco de un amistoso. A continuación, conoce cómo, cuándo y dónde ver el juego en México y otros países.

El Rebaño Sagrado arriba en medio de su participación en el Torneo Apertura 2022 de la Liga MX, donde aún no ganó después de cuatro jornadas. En este escenario, el elenco dirigido por Ricardo Cadena igualó 0-0 con León en su presentación más reciente y, en consecuencia, se estableció en la posición 14 del actual certamen de la Primera División de México.

La Vecchia Signora, por su parte, continúa con la pretemporada de cara al comienzo de la Serie A y la UEFA Champions League, sus principales objetivos. Ahora, el conjunto comandado por Massimiliano Allegri, que se reforzó con Ángel Di María, Paul Pogba y Bremer, llega tras haber derrotado 9-0 a Pinerolo en su primer encuentro de exhibición.

¿Cuándo juegan Chivas vs. Juventus por un amistoso?

El amistoso Chivas vs. Juventus se llevará a cabo este viernes 22 de julio, en el Allegiant Stadium de Paradise, Nevada, Estados Unidos.

Horario por país

Estados Unidos: 20:00 horas PT y 23:00 horas ET

México: 22:00 horas

Colombia: 22:00 horas

Ecuador: 22:00 horas

Panamá: 22:00 horas

Perú: 22:00 horas

Bolivia: 23:00 horas

Chile: 23:00 horas

Paraguay: 23:00 horas

Venezuela: 23:00 horas

Argentina: 00:00 horas (sábado 23 de julio)

Brasil: 00:00 horas (sábado 23 de julio)

Uruguay: 00:00 horas (sábado 23 de julio)

España: 05:00 horas (sábado 23 de julio)

¿Dónde ver Chivas vs. Juventus por un amistoso?

Descubre qué canales de TV o plataformas de streaming transmiten EN VIVO y ONLINE el juego en diferentes países o regiones.

Canal de TV por país o región

SKY Sports: México y Centroamérica

Blue To Go: México

FOX Deportes: Estados Unidos

DirecTV Sports y DirecTV Go: Sudamérica (excepto Bolivia, Brasil y Paraguay)

ESPN y Star+: Brasil

La 1 TVE y RTVE Play: España