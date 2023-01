Cómo ver Artur Beterbiev vs. Anthony Yarde EN VIVO la pelea por los títulos semipesado CMB, OMB y FIB

Artur Beterbiev expone sus títulos semipesado CMB (Consejo Mundial de Boxeo), OMB (Organización Mundial de Boxeo) y FIB (Federación Internacional de Boxeo) contra Anthony Yarde. El combate será desde el OVO Wembley Arena el día sábado 28 de enero, agregado a la emisión hacia Latinoamérica EN VIVO y EN DIRECTO de Star+.

Comenzamos con quien defenderá por primera vez la triple corona, ya que cada cetro los fue obteniendo uno por uno en diferentes circunstancias, teniendo el ruso un invicto de 18 victorias en la misma cantidad de peleas, todas ellas por nocaut. Quien posee 38 años peleó por última vez contra Joe Smith Jr. en un técnico obtenido desde el Madison Square Garden.

Pasamos hacia la parte opuesta, donde el apodado "The Beast from the East" presenta una marca de 23 combates ganados (22 vía nocaut) con dos perdidos en 25 contiendas. El hombre de 31 años, nacido en Hackney, Londres, afrontó su última pelea el 19 de noviembre del 2022 en el triunfo por nocaut frente a Stefani Koykov.

Cartelera completa

Artur Beterbiev vs. Anthony Yarde, 12 rounds, por los títulos semipesado CMB/OMB/FIB de Beterbiev

Artem Dalakian vs. David Jiménez, 12 rounds, por el título peso mosca AMB de Dalakian

Willy Hutchinson vs. Emil Markic, 12 rounds, semipesado

Karol Itauma vs. Ezequiel Osvaldo, 10 rounds, semipesado

Joshua Frankham vs. Joe Hardy, 6 rounds, welter

Charles Frankham vs. Joshua Ocampo, 6 rounds, junior ligero

Umar Khan vs. Sandeep Singh Bhatti, 6 rounds, pluma

Sean Noakes vs. Santiago Garces, 6 rounds, welter

Khalid Ali vs. Ivica Gogosevic, 6 rounds, junior mediano

Tommy Fletcher vs. Darryl Sharp, 4 rounds, crucero

Moses Itauma vs. Marcel Bode, 4 rounds, pesado

Artur Beterbiev vs. Anthony Yarde: Fecha y horario del combate por los títulos semipesado CMB, OMB y FIB

Horario aproximado por país

Argentina: 19:00 horas

Brasil: 19:00 horas

Uruguay: 19:00 horas

Chile: 19:00 horas

Paraguay: 19:00 horas

Bolivia: 18:00 horas

Venezuela: 18:00 horas

Colombia: 17:00 horas

Ecuador: 17:00 horas

Perú: 17:00 horas

México: 16:00 horas

Estados Unidos: 14:00 horas PT y 17:00 horas ET

España: 23:00 horas

¿Dónde ver EN VIVO Artur Beterbiev vs. Anthony Yarde?

Este combate se podrá ver EN VIVO y EN DIRECTO hacia Latinoamérica por ESPN 3 y Star+. Pero para Estados Unidos emitirá ESPN+, en tanto que España tendrá a DAZN, Eurosport 1 y Eurosport Player como señales para emitir.