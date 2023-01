Cómo ver Tapatío vs. Atlante EN VIVO por el Clausura 2023 de la Liga de Expansión MX

Deportivo Tapatío y Atlante afrontarán un nuevo desafío en el Torneo Clausura 2023 de la Liga de Expansión MX, cuando se midan frente a frente este viernes 13 de enero, en el Estadio Akron. A continuación, entérate a qué hora y en qué plataformas ver EN VIVO y EN DIRECTO el encuentro.

Los "Cabritos" vienen de igualar 0-0 con Raya2 Expansión fuera de casa en su presentación, ubicándose de esta manera en la 12° posición del campeonato, con 1 punto.

Mientras tanto, los "Azulgranas" arriban tras golear por 4-0 a Alebrijes Oaxaca en condición de local, colocándose así en el 4° lugar de la tabla, con 3 unidades.

El partido Deportivo Tapatío vs. Atlante tendrá lugar este viernes 13 de enero, en el Estadio Dorados de Culiacán, a partir de las 17.00 hora CDMX, por la segunda fecha del Clausura de la Liga de Expansión MX.

Horario por país:

México: 17.00 horas

17.00 horas Estados Unidos: 15.00 horas PT / 18.00 horas ET

15.00 horas PT / 18.00 horas ET Canadá: 18.00 horas

El partido Deportivo Tapatío vs. Atlante se podrá seguir EN VIVO y EN DIRECTO en México por las pantallas de Hi! Sports TV y TVC Deportes. El partido no tendrá televisación en Estados Unidos.