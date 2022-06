Ni bien se terminen los encuentros del día martes, se pondrá en marcha una nueva cita en la competición de selecciones del Centro, Norteamérica y El Caribe. En este caso, la tercera jornada será la que diga presente en la Liga de Naciones de la Concacaf con una serie de encuentros a destacar.

Hay que resaltar que a partir de ahora se verá la presentación de algunas selecciones que decidieron dejar libres sus primeros dos encuentros, tales son los casos de México y Estados Unidos, que afrontarán las cuatro jornadas de forma consecutiva siendo los máximos candidatos a quedarse con el título.

+Liga de Naciones de la Concacaf: ¿cuándo se juega la 3° jornada?

Los encuentros de la tercera jornada por la Liga de Naciones de la Concacaf se pondrá en marcha el jueves 9 de junio, con finalización el sábado 11. Con la letra de Liga y número de grupo como referencia, además de los horarios para México, estos son los encuentros:

Jueves 9 de junio

A2 Panamá vs Martinica - 19:00 horas - Estadio Rommel Fernández

A3 Canadá vs Curazao - 21:30 horas - Estadio BC Place

B1 Barbados vs Guadalupe - 17:00 horas - Daren Sammy Cricket Ground

B1 Antigua y Barbuda vs Cuba - 18:00 horas - Warner Park

B4 Belice vs Guayana Francesa - 17:00 horas - FFB Stadium

C2 Aruba vs San Cristóbal y Nieves - 17:00 horas - Stadion Rignaal Jean Francisca

C3 Dominica vs Santa Lucía - 14:00 horas - Windsor Park

C4 Islas Caimán vs Puerto Rico - 17:00 horas - Complejo Deportivo Truman Bodden

Viernes 10 de junio

A4 Estados Unidos vs Granada - 21:00 horas - Q2 Stadium

B3 San Vicente y las Granadinas vs Trinidad y Tobago - 14:00 horas - Arnos Vale Stadium

B3 Bahamas vs Nicaragua - 16:00 horas - Thomas Robinson Stadium

B4 República Dominicana vs Guatemala - 18:00 horas - Estadio Olímpico Félix Sánchez

Sábado 11 de junio

A1 México vs Surinam - 21:00 horas - Estadio Corona

B2 Guyana vs Haití - 15:00 horas - Synthetic Track and Field Facility

B2 Montserrat vs Bermudas - 18:30 horas - Estadio Olímpico Félix Sánchez

C1 Islas Vírgenes Estadounidenses vs Bonaire - 15:00 horas - Bethlehem Soccer Stadium

C1 Sint Maarten vs Islas Turcas y Caicos - 17:00 horas - Stadion Rignaal Jean Francisca

+Liga de Naciones de la Concacaf: ¿Cómo ver la Jornada 3 del certamen en MÉXICO?

Todos los partidos de la jornada 3 que componen la Liga de Naciones de la Concacaf se pueden mirar a través de la plataforma ViX. Mientras que TUDN transmite los que pertenecen exclusivamente a la Liga A, agregado a que TV Azteca Deportes emite el encuentro de México.