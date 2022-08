Conoce la fecha, los horarios y canales de TV para ver EN DIRECTO el duelo entre Vergil Ortiz Jr. vs. Michael McKinson desde el Arena Dickies de Fort Worth por un combate de Boxeo.

Cuándo pelean Vergil Ortiz Jr. vs. Michael McKinson: Cartelera completa del combate Boxeo

Se viene una nueva cita en el pugilismo dentro de un nuevo fin de semana, donde uno de los más destacados contará con Vergil Ortiz Jr. vs. Michael McKinson siendo una pelea de peso welter. El mismo va a tener su disputa el dia sábado 6 de agosto con sede en la Arena Dickies de Fort Worth, Texas, en Estados Unidos. Descubre de qué forma puedes seguir la contienda.

Vamos a repasar las estadísticas que presentan ambos peleadores de cara a la contienda a ejercer. Comenzamos con Ortiz, boxeador que ostenta el internacional welter de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) además de 18 peleas ganadas en el mismo número ejercidas. Pasamos a la realidad de McKinson, integrante de Inglaterra que tiene la misma cualidad que su rival de turno y es el actual invicto gracias a los 22 combates triunfados en dicha cantidad de contiendas.

Cabe resaltar que el combate no va a tener un título en juego, aunque hay que prestar atención a los protagonistas de una cartelera que por ahora se completa con tres peleas. Como la co-estelar, Marlen Esparza peleará frente a Eva Guzmán por los títulos peso mosca del CMB (Consejo Mundial de Boxeo) y AMB (Asociación Mundial de Boxeo) que posee Esparza. Los restantes son Alex Martin vs. Henry Lundy en junior welter y Blair Cobbs vs. Maurice Hooker también en peso welter.

Cartelera completa

Vergil Ortiz Jr. vs. Michael McKinson, 12 rounds, welter

Marlen Esparza vs. Eva Guzmán, 10 rounds, por los títulos peso mosca CMB/AMB de Esparza

Alex Martin vs. Henry Lundy, 8 rounds, junior welter

Blair Cobbs vs. Maurice Hooker, 10 rounds, welter

¿Cuándo pelean Vergil Ortiz Jr. vs. Michael McKinson en el combate de Boxeo?

El combate Vergil Ortiz Jr. vs. Michael McKinson se llevará a cabo este sábado 6 de agosto, en la Arena Dickies de Fort Worth, Texas, sabiendo que no habrá ningún cinturón o título en juego.

Horario aproximado por país

España: 5:00 horas (domingo 7 de agosto)

Argentina: 0:00 horas (domingo 7 de agosto)

Brasil: 0:00 horas (domingo 7 de agosto)

Uruguay: 0:00 horas (domingo 7 de agosto)

Bolivia: 23:00 horas

Chile: 23:00 horas

Paraguay: 23:00 horas

Venezuela: 23:00 horas

Colombia: 22:00 horas

Ecuador: 22:00 horas

Jamaica: 22:00 horas

México: 22:00 horas

Panamá: 22:00 horas

Perú: 22:00 horas

Estados Unidos: 20:00 horas PT y 23:00 horas ET

¿Dónde ver Vergil Ortiz Jr. vs. Michael McKinson EN VIVO?

El evento será transmitido para todo el mundo a través del streaming oficial de DAZN por PPV, es decir que requiere de la paga de una suscripción previa.