Se terminó toda la jornada de partidos que tuvo como protagonista a una Selección de México que presentó más dudas que certezas. Recordemos que quedan apenas unos meses pensando en el Mundial de Qatar 2022, por lo que todavía hay posibilidades de jugar algunos juegos de preparación.

Vamos a repasar cada uno de los cinco resultados ejercidos. Fueron tres amistosos en el cual primero hubo un triunfo por la mínima diferencia contra Nigeria, luego llegó un durísimo cachetazo de Uruguay al caer por 3-0, en tanto que Ecuador siguió en la lista con una igualdad sin goles. Cerró todo el inicio de participación en la Nations League, con victoria 3-0 ante Surinam y empate 1-1 frente a Jamaica.

A pesar de tratarse de una derrota el balance no es positivo, principalmente porque los comandados por el argentino Gerardo Martino no dejaron una buena imagen a nivel funcionamiento de equipo, explícitamente cuando utilizaron los jugadores que más chances de ir a la Copa del Mundo tienen. El "Tri" integra el Grupo C junto a Argentina, Polonia y Arabia Saudita, paradas para nada accesibles.

Por ahora hay solamente un partido confirmado en la agenda de la Selección México, es el que protagonizará contra Paraguay el día miércoles 31 de agosto a las 19:00 hora CDMX desde el Mercedes Benz Stadium. En las últimas horas apareció un nuevo rival en lista que accedió a disputar un encuentro con el "Tri".

En este caso, los de Martino van a jugar contra la Selección de Perú, cuadro que quedó afuera de Qatar después de perder por penales contra Australia en el encuentro de repesca. No hay una fecha y estadio confirmado hasta el momento, pero se cree que en unos días esto va a tener un arreglo, sabiendo que sería el último cotejo antes de debutar el martes 22 de noviembre ante Polonia.