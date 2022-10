Devin Haney vs. George Kambosos Jr. 2 por el campeonato indiscutido de peso ligero de Boxeo, dónde ver EN VIVO la pelea

En el Rod Laver Arena de Melbourne, lo cierto es que Devin Haney defenderá el campeonato indiscutido de peso ligero de boxeo al enfrentarse el sábado 15 de octubre con George Kambosos Jr., en el segundo capítulo entre sí. La pelea se podrá ver EN VIVO desde Latinoamérica a través de la plataforma de Star+, mientras que será transmitida EN DIRECTO y ONLINE para Estados Unidos mediante la señal de FuboTV.

Iniciamos con "The Dream", que por supuesto realizará la primera defensa de todos los títulos obtenidos el día 5 de junio del presente año desde el Marvel Stadium por decisión unánime de los jueces. El hombre de 23 años, nacido en la ciudad estadounidense de San Francisco, presenta un registro de 28 peleas efectuadas con todas victorias (15 por nocaut) en cada una de ellas.

Pasamos hacia la parte de "The Emperor", de quien no hay que hacer mención que la batalla previamente ejercida no solo le arrebató los cuatro cinturones, sino que también le puso fin a su invicto de 20 combates ganados en dicha cantidad de peleas en ese entonces, 10 vía nocaut. Recordemos que el oriundo en Sídney supo adueñarse de todos los títulos cuando logró la victoria contra Teófimo López el día 27 de noviembre de 2021.

La cartelera estelar de Devin Haney vs. George Kambosos Jr.

Devin Haney vs. George Kambosos Jr ., 12 rounds, por el campeonato indiscutido peso ligero de Haney

., 12 rounds, por el campeonato indiscutido peso ligero de Haney Jason Moloney vs. Nawaphon Kaikanha, 12 rounds, gallo

Andrew Moloney vs. Norbelto Jiménez, 10 rounds, gallo

Cherneka Johnson vs. Susie Ramadan, 10 rounds, junior pluma

John Mannu vs. Adrian Sosa, 6 rounds, junior welter

David Nyika vs Titi Motusaga, 6 rounds, crucero

Hemi Ahio vs Faiga Opelu, 8 rounds, pesado

Lorenzo Simpson vs. Marcus Heywood, 8 rounds, mediano

Amari Jones vs. Tej Pratap Singh, 6 rounds, junior mediano

¿Cuándo y a qué hora pelean Devin Haney vs. George Kambosos Jr. 2?

La pelea Devin Haney vs. George Kambosos Jr. 2 se llevará a cabo este sábado 15 de octubre, en el Rod Laver Arena de Melbourne, Australia. Estará en juego el campeonato indiscutido que ostenta Haney.

Horario aproximado por país de la cartelera principal

Estados Unidos: 17:30 horas PT y 20:30 horas ET

México: 19:30 horas

Colombia: 19:30 horas

Ecuador: 19:30 horas

Panamá: 19:30 horas

Perú: 19:30 horas

Bolivia: 20:30 horas

Cuba: 20:30 horas

Puerto Rico: 20:30 horas

Venezuela: 20:30 horas

Paraguay: 21:30 horas

Chile: 21:30 horas

Argentina: 21:30 horas

Brasil: 21:30 horas

Uruguay: 21:30 horas

España: 02:30 horas (domingo 16 de septiembre)

¿Dónde ver la pelea Devin Haney vs. George Kambosos Jr. 2?

Descubre qué canales de TV o plataformas de streaming transmiten el compromiso en diferentes países o regiones.

Canal de TV por país o región

FuboTV, ESPN Deportes y ESPN+: Estados Unidos

ESPN 2: Sudamérica

ESPN: México y Centroamérica

Star+: Latinoamérica