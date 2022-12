En un nuevo amistoso de preparación, Chivas visita a Getafe este jueves 8 de diciembre, por un amistoso internacional. Conoce todos los detalles para no perderte este apasionante encuentro.

En la continuidad de la puesta a punto para el Torneo Clausura 2023, Chivas de Guadalajara afrontará un amistoso de alto vuelo, cuando se enfrente ante el Getafe español este jueves 8 de diciembre, en el Coliseum Alfonso Pérez de Madrid.

El encuentro se podrá seguir EN VIVO y EN DIRECTO en México por Chivas TV y en España por M+ La Liga, LaLiga Sports TV, LaLiga Sports TV Plus y LaLiga TV M3.

+ Getafe vs. Chivas: ¿Cómo llegan al partido amistoso?

Los "Azulones", que se ubican transitoriamente en la 15° posición de la Liga Española, vienen de caer por 1-0 ante Valladolid en su último amistoso europeo.

Por su parte, el "Rebaño Sagrado", que logró alcanzar la reclasificación pero no pudo meterse en la Liguilla del último Apertura mexicano, llega tras derrotar por 2-0 a Necaxa en su última presentación de preparación.

+ Getafe vs. Chivas: ¿Cuándo y a qué hora juegan el amistoso internacional?

El partido Getafe vs. Chivas de Guadalajara se llevará a cabo este jueves 8 de diciembre, en el Coliseum Alfonso Pérez, por un amistoso internacional.

Horario por país:

Argentina: 14.00 horas

Uruguay: 14.00 horas

Brasil: 14.00 horas

Chile: 14.00 horas

Paraguay: 14.00 horas

Bolivia: 13.00 horas

Venezuela: 13.00 horas

Colombia: 12.00 horas

Ecuador: 12.00 horas

Perú: 12.00 horas

México: 11.00 horas

Estados Unidos: 09.00 horas PT / 12.00 horas ET

España: 18.00 horas

+ Getafe vs. Chivas: ¿Cómo y dónde ver EN VIVO el amistoso internacional?

El partido Getafe vs. Chivas de Guadalajara será transmitido EN VIVO y EN DIRECTO para México por la pantalla de Chivas TV, y en España por las señales de M+ La Liga, LaLiga Sports TV, LaLiga Sports TV Plus y LaLiga TV M3. El encuentro no tendrá televisación para Sudamérica.