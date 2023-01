Dónde ver Tlaxcala vs. Atlético Morelia EN VIVO por la Liga de Expansión MX

Tlaxcala y Atlético Morelia afrontarán un nuevo desafío cuando se vean las caras este viernes 6 de enero, desde el Estadio Tlahuicole, en la continuidad de la 1° jornada del Torneo Clausura 2023 de la Liga de Expansión MX. A continuación, entérate a qué hora y en qué canales de TV o streaming ver EN VIVO y EN DIRECTO el cruce liguero.

+ Tlaxcala vs. Morelia: Sigue el minuto a minuto por la Liga de Expansión MX

+ Tlaxcala vs. Morelia: ¿Cómo llegan al partido por la Liga de Expansión MX?

Los "Coyotes" vienen de quedar en el camino en primera fase del último Torneo Apertura, tras haber finalizado en la 14° posición de la tabla general, con 19 puntos, fuera de la zona de clasificación a la siguiente ronda.

Por su parte, los "Monarcas" llegan a este compromiso tras ser eliminados en cuartos de final de la pasada temporada, a manos de Cimarrones de Sonora, con el que igualaron en un global de 3-3, quedando fuera por peor posicionamiento en la tabla de la fase inicial.

+ Tlaxcala vs. Morelia: ¿Cuándo y a qué hora juegan por la Liga de Expansión MX?

El partido Tlaxcala vs. Atlético Morelia tendrá lugar este viernes 6 de enero, en el Estadio Tlahuicole, a partir de las 17.00 hora CDMX, por la primera fecha del Clausura de la Liga de Expansión MX.

Horario por país:

México: 17.00 horas

17.00 horas Estados Unidos: 15.00 horas PT / 18.00 horas ET

15.00 horas PT / 18.00 horas ET Canadá: 18.00 horas

+ Tlaxcala vs. Morelia: ¿Cómo y dónde ver EN VIVO por la Liga de Expansión MX?

El partido Tlaxcala vs. Atlético Morelia será transmitido EN VIVO y EN DIRECTO para México por las pantallas de Hi! Sports TV y TVC Deportes. El encuentro no tendrá televisación para Estados Unidos.