La NBA 2022 tendrá una nueva jornada con un encuentro atrapante entre Washington Wizards vs Miami Heat. En Bolavip te contamos dónde y cómo ver el partido en México.

Dónde ver Washington Wizards vs Miami Heat EN VIVO en México por la NBA: pronósticos y alineaciones

Washington Wizards enfrentará a Miami Heat este viernes 18 de noviembre por la NBA 2022 en el Capital One Arena. Este encuentro entre dos contendientes de la Conferencia Este, se podrá ver en México a través del NBA League Pass.

Los entrenados por Wes Unseld Jr. llegan a este juego con un récord de 8-7 y tras perder 121 a 120 ante Oklahoma City Thunder. El conjunto de la capital se ubica séptimo en el este, momentáneamente en puestos de play-in, por lo que deberán recuperarse venciendo al Heat para escalar a posiciones de playoffs.

El equipo de la Florida no contará con su estrella, Jimmy Butler, para este duelo y no tuvo el arranque de temporada esperado, ya que tienen un récord de 7-8. Están en el puesto 10 de la Conferencia Este, todavía no han podido demostrar todo el potencial del equipo y en su última presentación cayeron ante Toronto Raptors por 112 a 104.

Posibles alineaciones titulares de Washington Wizards vs Miami Heat

Washington Wizards:

PG: Monte Morris

SG: Bradley Beal

SF: Deni Avdija

PF: Kyle Kuzma

C: Kristaps Porzingis

Miami Heat:

PG: Kyle Lowry

SG: Caleb Martin (en duda)

SF: Max Strus

PF: Nikola Jovic

C: Dewayne Dedmon

¿Dónde ver en México Washington Wizards vs Miami Heat por la NBA 2022?

Washington Wizards jugará frente a Miami Heat este viernes 18 de noviembre por la NBA 2022 en el Capital One Arena. En México, el encuentro se verá a partir de las 18:00 hs (CDMX) y se podrá mirar por NBA League Pass.

El pronóstico de Washington Wizards vs Miami Heat según las casas de apuestas

Según el sitio de apuestas DraftKings, el favorito a ganar este encuentro es Washington Wizards con un handicap de -6.5, mientras que Miami Heat tiene uno de +6.5.