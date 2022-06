FC Juárez vs. Venados de Mérida EN VIVO por un amistoso de pretemporada: Día, hora y TV del encuentro

Queda poco tiempo para el choque con el cual ambos equipos pondrán en marcha los juegos de preparación en plena pretemporada, en este caso con FC Juárez midiéndose ante Venados de Mérida por un Amistoso. Este choque va a ser este jueves 9 de junio, con el Estadio Mario Villanueva de Playa del Carmen como sede.

Comenzamos con los "Bravos", que con una nueva conducción desde el banco de suplentes ponen en marcha la prueba a nivel partidos de cara al Apertura 2022, sabiendo que en el campeonato anterior terminaron últimos. El director técnico es el argentino Hernán Cristante, sabiendo que tres días más tarde van a enfrentarse contra América también en Playa del Carmen.

Pasamos a la parte de los "Astados", quienes intentarán mejorar el hecho de que quedaron eliminados dentro de la reclasificación del pasado certamen en la Liga de Expansión MX. Sin incorporaciones confirmadas, pero sí con algunos encuentros para sumar minutos, los liderados por el albiceleste Andrés Carevic se enfrentarán a Cruz Azul el sábado.

El último choque oficial entre sí ocurrió el 4 de septiembre del 2019, en fase de grupos de la Copa MX, con triunfo 2-1 de Juárez por goles de Gabriel Hachen y Leandro Carrijo, que dio vuelta la apertura previa de Alfonso Tamay. Mientras que Venados no se impone desde el 9 de febrero del 2019, en el 1-0 logrado con gol de Francisco Uscanga.

+El último duelo oficial entre Venados y Juárez

FC Juárez vs. Venados de Mérida: Día y horario del partido amistoso

El partido de FC Juárez vs. Venados de Mérida será este jueves 9 de junio, desde el Estadio Mario Villanueva de Playa del Carmen, pero con el siguiente detalle. No hay confirmado un horario de inicio de juego, pero se sabe que no habrá transmisión de TV o streaming al tratarse de un encuentro a puertas cerradas.