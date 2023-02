Guadalajara y Queretaro se enfrentarán este domingo 5 de febrero en el marco de la quinta fecha de la Liga MX desde las 18:00 (hora de México). En Bolavip te contamos cómo puedes seguirlo EN VIVO y EN DIRECTO.

Este partido es importante para ambos ya que deben sumar por distintas razones: Guadalajara tiene la posibilidad de subirse a las primeras posiciones y el Queretaro necesita ganar para salir del fondo de la tabla.

+Mira el MINUTO a MINUTO entre Guadalajara vs. Queretaro

+Día y horario del partido de Guadalajara vs. Queretaro por la Liga MX

Guadalajara se enfrentará a Queretaro dentro de la quinta jornada en el Clausura 2023 por la Liga MX este domingo 5 de febrero a las 18.00 horas.

Horario por país:

México : 18:00 horas

: 18:00 horas Estados Unidos: 15.00 hora PT / 19.00 hora ET

+¿Qué canal transmite Guadalajara vs. Queretaro en la Liga MX?

Este partido será transmitido EN VIVO y EN DIRECTO por Blue To Go Video Everywhere y Sky HD en México. En Estados Unidos se podrá seguir via Peacock.