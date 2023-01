Hora y TV para ver Tepatitlán vs. La Paz EN VIVO por la Liga de Expansión MX

En el marco de la 2° jornada del Torneo Clausura 2023 de la Liga de Expansión MX, se estarán enfrentando Tepatitlán de Morelos y La Paz, en un cruce a disputarse este domingo 15 de enero, con sede en el Estadio Gregorio Gómez. A continuación, conoce a qué hora y en qué plataformas ver EN VIVO y EN DIRECTO el encuentro.

Los "Alteños" arriban a este compromiso tras caer por 1-0 ante Venados de Mérida fuera de casa, colocándose de este modo en el 16° lugar de la tabla, aún sin puntos.

Los "Lobos Marinos", mientras tanto, vienen de vencer por 2-0 a Mineros de Zacatecas en condición de local, ubicándose así en la 9° posición del torneo, con 3 unidades.

+ Tepatitlán vs. La Paz: ¿Cuándo y a qué hora juegan por la Liga de Expansión MX?

El partido Tepatitlán de Morelos vs. Club La Paz se llevará a cabo este domingo 15 de enero, en el Estadio Gregorio Gómez, a partir de las 12.00 hora CDMX, por la segunda fecha del Clausura de la Liga de Expansión MX.

Horario por país:

México: 12.00 horas

12.00 horas Estados Unidos: 10.00 horas PT / 13.00 horas ET

10.00 horas PT / 13.00 horas ET Canadá: 13.00 horas

+ Tepatitlán vs. La Paz: ¿Cómo y dónde ver EN VIVO por la Liga de Expansión MX?

El partido Tepatitlán de Morelos vs. Club La Paz será transmitido EN VIVO y EN DIRECTO para México por las pantallas de ViX, Hi! Sports TV y TVC Deportes. El compromiso no tendrá televisación en Estados Unidos.