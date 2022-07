Juventus vs. Chivas EN VIVO por un amistoso internacional: Hora, canales de TV, streaming EN DIRECTO online y minuto a minuto

EN VIVO | ONLINE | En el Allegiant Stadium de Las Vegas, Juventus y Chivas se verán las caras este viernes 22 de julio, en el marco de un duelo amistoso, por el partido inagural delSoccer Champions Tour 2022. Entérate, a continuación, hora y canales de TV para ver EN DIRECTO este compromiso, y sigue al instante todo lo sucedido.

La Vecchia Signora llega a este compromiso a la espera de su debut en la Serie A 22/23, que tendrá lugar a fines de agosto. Así, afrontará ante las Chivas su primer duelo de pretemporada, luego de finalizar en el cuarto lugar de la última edición del Calcio, y eliminado tempranamente de la Champions League.

El Rebaño Sagrado, por su parte, se encuentra en plena disputa de la Liga MX, y viene de igualar con León en casa por el campeonato doméstico, sin haber logrado aún sumar de a tres en este inicio de torneo.

El partido Juventus vs. Chivas de Guadalajara se llevará a cabo este viernes 22 de julio, en el Allegiant Stadium, a las 22.00 hora CDMX, por un amistoso internacional.

Horario por país:

Argentina: 00.00 horas

Brasil: 00.00 horas

Uruguay: 00.00 horas

Chile: 23.00 horas

Bolivia: 23.00 horas

Paraguay: 23.00 horas

Venezuela: 23.00 horas

Colombia: 22.00 horas

Ecuador: 22.00 horas

Perú: 22.00 horas

México: 22.00 horas

Estados Unidos: 20.00 horas PT / 23.00 horas ET

España: 05.00 horas

El partido Juventus vs. Chivas de Guadalajara será transmitido EN VIVO y EN DIRECTO para España por las pantallas de SkySports y Blue To Go. Además, en Estados Unidos se podrá observar por Fox Sports 2 y Fox Deportes, y en Sudamérica (excepto Brasil, Bolivia y Paraguay), por Star+ y DirecTV Sports.

