Atlas cayó 2-0 ante New York City FC y Diego Cocca mostró todo su lamento en conferencia de prensa.

El Yankee Stadium albergó el duelo decisivo entre New York City FC y Atlas por la Campeones Cup. Lamentablemente para el futbol mexicano, el elenco de la Major League Soccer fue el vencedor: Alexander Callens y Maximiliano Morales se encargaron de establecer el 2-0 y le arrebataron el título a los Zorros. De esta manera, los de tierras tapatías cierran un semestre para el olvido.

Este trofeo era lo único que le quedaba a la Academia en el año, ya que a falta de dos fechas para la finalización de la Fase Regular del Torneo Apertura 2022 de Liga MX está sin opciones de colarse en el Repechaje. Los dirigidos tácticamente por Diego Cocca apuntaron a este torneo, pero volvieron a fallar y el entrenador se mostró muy desilusionado en conferencia de prensa.

"Por supuesto que era muy importante en el torneo, por eso estamos dolidos. Pero fue el reflejo del momento, el equipo no está bien, hizo un esfuerzo y no alcanzó. Felicitar a New York City porque es justo ganador", admitió el Director Técnico argentino con contundencia. Está claro: Atlas nunca pudo competir desde la obtención del bicampeonato.

Más adelante señaló: "Tenemos mucho que aprender, no solo de este partido sino del semestre. Es difícil ganar y más difícil volver a ganar. Venímos de ser bicampeones y se hizo mucho más difícil. Es una enseñanza de vida y en lo particular voy a aprender para no cometer errores que cometí. De eso se trata, de aprender diario, fue lindo el aprendizaje".

"Hay que levantar la cabeza. Tratar de sumar, dejar la mejor imagen en los últimos partidos y tratar de sumar porque a pesar del bicampeonato, este equipo estaba mal en la porcentual, este torneo será difícil y debemos sumar para dejarlo lo más alto posible", sentenció Diego Cocca.