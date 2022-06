León vs. Celaya EN VIVO en el partido amistoso de pretemporada: Día, hora y canales de TV

Continúa la preparación de los equipos pensando en el segundo semestre del año, por lo que habrán juegos de preparación en plena pretemporada, en este caso con León midiéndose ante Celaya por un Amistoso. Este choque va a ser el día sábado 18 de junio, con las instalaciones de casa club "La Esmeralda" como sede.

Comenzamos con la "Fiera", que sigue desarrollando una pretemporada cargada de partidos pero hasta el momento con Byron Castillo como su refuerzo, además de las bajas de Jean Meneses, Andrés Mosquera y Gil Burón. El portugués Renato Paiva es el nuevo entrenador de un equipo que lleva tres triunfos en la misma cantidad de juegos ante Leones Negros, Necaxa (ambos por 2-1) y el 4-3 ante Tijuana. El miércoles cierran los amistosos con América.

Dentro de la visita, los "Cajeteros" afrontan una preparación para el Apertura 2022 de la segunda división con las incorporaciones de Diego Aguilar y Jesús Hernández, sabiendo que se marcharon Adrián Lozano y Guillermo Allison. Quienes tienen como entrenador a Israel Hernández ya saben que van a iniciar el campeonato enfrentándose contra Mineros de Zacatecas el jueves 25 de junio.

No se ven las caras de forma oficial desde el 8 de marzo del 2018, en la goleada que León logró por 4-1 en la Copa MX por Hat-Trick de Mauro Boselli, Maximiliano Cerato y el descuento de Carlos Galeana Irra. Celaya ganó por última vez el 3 de agosto del 2001, cuando en el Invierno lo hicieron bajo la denominación "Atletico Celaya" por 2-1 con tantos de Diego Latorre, Missael Espinoza y el empate parcial de Javier Manjarín.

+El último duelo entre León y Celaya

León vs. Celaya: Día y horario del partido amistoso

El partido de León vs. Celaya será este sábado 18 de junio, desde las instalaciones de casa club "La Esmeralda", pero con el siguiente detalle. No hay confirmado un horario de inicio de juego, pero se sabe que no habrá transmisión de TV o streaming al tratarse de un encuentro a puertas cerradas.