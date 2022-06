León vs. Necaxa EN VIVO por un Amistoso de pretemporada: Fecha y horario del encuentro

Comienzan a prepararse los equipos pensando en el segundo semestre del año, por lo que habrán juegos de preparación en plena pretemporada, en este caso con León midiéndose ante Necaxa por un Amistoso. Este choque va a ser el día sábado 11 de junio, con las instalaciones de casa club "La Esmeralda" como sede.

Dentro de la realidad local, la "Fiera" ya comenzó los juegos de preparación de pretemporada con lo que fue la victoria por 2-1 ante Leones Negros, sumado a la reciente incorporación de Byron Castillo. Cabe resaltar que los comandados por el portugués Renato Paiva poseen más encuentros de preparación que serán frente a Tijuana, Celaya y América.

Pasamos a la parte visitante, con los "Rayos" que también vienen de realizar la primera cita en esta preparación de cara al Apertura 2022, con un entretenido empate 3-3 contra Mineros de Zacatecas, además de cuatro incorporaciones y cinco bajas. Ante ello, quienes son liderados por Jaime Lozano también afrontarán otros duelos en la pretemporada como el que harán contra Atlético San Luis, Celaya, Municipal Grecia y Chivas de Guadalajara.

Cuando se midieron entre sí en el Apertura 2021, León se impuso por la mínima diferencia de visitante con gol de Victor Dávila. En tanto que Necaxa no triunfa desde el 27 de enero del 2018, en el 4-0 logrado en Camp Nou por el doblete de Carlos González, Matías Fernández y Dieter Villalpando.

+El último duelo entre Necaxa y León

León vs. Necaxa: Día y horario del partido amistoso

El partido de León vs. Necaxa será este sábado 11 de junio, desde las instalaciones de casa club "La Esmeralda", pero con el siguiente detalle. No hay confirmado un horario de inicio de juego, pero se sabe que no habrá transmisión de TV o streaming al tratarse de un encuentro a puertas cerradas.