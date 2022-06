León vs. Tijuana EN VIVO por un Amistoso: Dónde mirar el choque de pretemporada entre equipos de Liga MX

Comienzan a prepararse los equipos pensando en el segundo semestre del año, por lo que habrán juegos de preparación en plena pretemporada, en este caso con León midiéndose ante Xolos de Tijuana por un Amistoso. Este choque va a ser el día miércoles 15 de junio, con las instalaciones de casa club "La Esmeralda" como sede.

Iniciamos con quienes serán locales, donde la "Fiera" presenta como refuerzo a Byron Castillo sabiendo que se marcharon Jean Meneses, Gil Giovanni Burón y Andrés Mosquera. Hasta el momento, los liderados por el portugués Renato Paiva ganaron los encuentros contra Leones Negros y Necaxa por el mismo marcador: 2-1.

Nos metemos en la realidad de los "Xolos", que en el armado del equipo cuenta con tres incoporaciones como lo son Carlos Higuera, Everardo Rubio y Nicolás Díaz, tachando cinco jugadores del plantel. En materia partidos amistosos, los comandados por el argentino Ricardo Valiño empataron y perdieron ante Dorados de Sinaloa, en tanto que después igualaron en 2 contra Toluca.

De los duelos entre sí, el más reciente ganador del historial fue León, que se impuso 2-1 el 31 de julio del 2021 con goles de William Tesillo, Ángel Mena y el descuento de Fidel Martínez. Mientras que Tijuana lo hizo el 12 de febrero de hace un año atrás, con un 2-0 gestado por tantos de Mauro Manotas y Fabián Castillo.

+El último duelo entre Xolos y León

León vs. Xolos de Tijuana: Día y horario del partido amistoso

El partido de León vs. Necaxa será este miércoles 15 de junio, desde las instalaciones de casa club "La Esmeralda", pero con el siguiente detalle. No hay confirmado un horario de inicio de juego, pero se sabe que no habrá transmisión de TV o streaming al tratarse de un encuentro a puertas cerradas.