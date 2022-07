Este sábado por la noche, las Águilas del América debutarán en el Apertura 2022 ante el último bicampeon del futbol mexicano, Atlas. El equipo dirigido por Fernando Ortiz sueña con hacer una gran campaña, después de lo que fue la eliminación en Semifinales del último certamen, en manos del Pachuca. El cuadro azulcrema medirá fuerzas ante el sólido cuadro que conduce Diego Cocca.

De esta manera, América comenzará una seguidilla de encuentros que lo obligará a tener activo a todo su plantel. Los calendarios se apretaron a nivel mundial debido a Qatar 2022, pero a las Águilas se le mezclarán los duelos correspondientes a la Liga MX con una importante serie de amistosos ante equipos de primer nivel. En ese sentido, julio y septiembre serán los meses más cargados.

Con ocho partidos en julio, siete en agosto y otros ocho en septiembre, a continuación detallamos cómo será el calendario para el América, con un total de 23 partidos en el lapso de tres meses, con muchos viajes incluidos.

Julio

2/7 América vs Atlas - Liga MX

9/7 Rayados vs América - Liga MX

13/7 América vs Toluca - Liga MX

16/7 América vs Chelsea - Clash of Nations

20/7 América vs Manchester City - Copa Lone Star

23/7 Tijuana vs América - Liga MX

26/7 América vs Real Madrid - Soccer Champions Tour

31/7 León vs América - Liga MX

Agosto

3/8 América vs Los Angeles Football Club - League Cup Showcase

6/8 América vs FC Juárez - Liga MX

13/8 Pumas vs América - Liga MX

17/8 Pachuca vs América - Liga MX

20/8 América vs Cruz Azul - Liga MX

23/8 Querétaro vs América - Liga MX

26/8 Mazatlán vs América - Liga MX

Septiembre

3/9 América vs Tigres - Liga MX

6/9 América vs Atlético de San Luis - Liga MX

9/9 Necaxa vs América - Liga MX

14/9 América vs Santos Laguna - Liga MX

17/9 América vs Chivas - Liga MX

21/9 Nashville vs América - Leagues Cup Showcase

25/9 Chivas vs América - Amistoso

30/9 Puebla vs América - Liga MX