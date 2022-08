EN VIVO | ONLINE | En el Estadio Nacional, México y Colombia se verán las caras este sábado 13 de agosto, en el marco de la 2° jornada del Grupo B del Mundial Femenino Sub 20. Entérate, a continuación, hora y canales de TV para ver EN DIRECTO el encuentro, y sigue al instante todo lo sucedido.

+ México vs. Colombia: Sigue el MINUTO a MINUTO por el Mundial Sub 20 Femenino

+ México vs. Colombia: ¿Cómo llegan al partido por el Mundial Sub 20?

El Tri llega a este compromiso tras igualar 1-1 con Nueva Zelanda, colocándose así en la 2° posición del Grupo B, con 1 punto. La Cafetera, por su parte, viene de vencer por 1-0 a Alemania, ubicándose de este modo en el 1° lugar del Grupo, con 3 unidades.

+ México vs. Colombia: ¿Cuándo y dónde ver EN VIVO por el Mundial Sub 20 Femenino?

El partido México vs. Colombia se llevará a cabo este sábado 13 de agosto, en el Estadio Nacional, por la segunda fecha del Grupo B del Mundial Femenino Sub 20.

Horario y TV por país:

Argentina: 20.00 horas por DirecTV Sports y DirecTV Go

Brasil: 20.00 horas (Sin TV)

Uruguay: 20.00 horas por DirecTV Sports y DirecTV Go

Chile: 19.00 horas por DirecTV Sports y DirecTV Go

Bolivia: 19.00 horas (Sin TV)

Paraguay: 19.00 horas (Sin TV)

Venezuela: 19.00 horas por DirecTV Sports y DirecTV Go

Colombia: 18.00 horas por DirecTV Sports y DirecTV Go

Ecuador: 18.00 horas por DirecTV Sports y DirecTV Go

Perú: 18.00 horas por DirecTV Sports y DirecTV Go

México: 18.00 horas por TUDN.com y Nu9ve