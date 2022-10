Dónde ver Napoli vs. Rangers por la Champions League: fecha, hora y TV

Los dos atraviesan caminos distintos, pero aún así prometen dar espectáculo en la jornada 5 del Grupo A por la Champions League, la cual tendrá al Napoli de Hirving "Chucky" Lozano presente jugando contra Rangers FC. El juego está pautado para el miércoles 26 de octubre, desde el Estadio Diego Armando Maradona sumado a que se pude mirar EN VIVO y EN DIRECTO por Star+ hacia Sudamérica (salvo Brasil), HBO Max y Cinemax para México.

+Mira el MINUTO a MINUTO entre Napoli y Rangers

Está más que cómodo ante la clasificación asegurada en la cita pasada, pero los "Azurris" quieren sentenciar el primer puesto a su favor, ya que hasta el momento poseen puntaje ideal además de un gran rendimiento reflejado en la parte doméstica. Distinto es el caso de "The Gers", cuadro que ya no llega a los octavos de final, pero intentará meterse en la Europa League ya que peleará mano a mano con Ajax (3) sabiendo que todavía no pudieron sumar.

Solamente se vieron las caras históricamente en el duelo de la jornada 2, cuando Napoli triunfó por 3-0 a domicilio con goles de Matteo Politano, Giacomo Raspadori y Tanguy Ndombèlé.

+¿Cómo mirar Napoli vs. Rangers EN VIVO por la Champions League?

El partido Napoli vs. Rangers se llevará a cabo este miércoles 26 de octubre, en el Estadio Diego Armando Maradona, por la quinta fecha del Grupo A de la Champions League.

Horario y TV por país:

Argentina: 16.00 horas por Star+ y Fox Sports 3

Uruguay: 16.00 horas por Star+ y Fox Sports 2

Brasil: 16.00 horas por HBO Max

Chile: 16.00 horas por Star+ y Fox Sports 2

Paraguay: 16.00 horas por Star+ yFox Sports 2

Bolivia: 15.00 horas por Star+ yFox Sports 2

Venezuela: 15.00 horas por Star+ y Fox Sports 2

Colombia: 14.00 horas por Star+ y Fox Sports 2

Ecuador: 14.00 horas por Star+ y Fox Sports 2

Perú: 14.00 horas por Star+ yFox Sports 2

México: 14.00 horas por HBO Max y Cinemax

Estados Unidos: 12.00 PT / 15.00 ET horas por Paramount+ y ViX+

España: 21.00 horas por M+ Liga de Campeones BAR 3 (M309), M+ Liga de Campeones 3 (M58 O132) y M+ Liga de Campeones 7 (M183 O135)

+¿Cómo suscribirse a Star+ para ver la Champions League?

Si todavía no lo has hecho, aún estás a tiempo de suscribirte a Star+ para poder disfrutar gratis del mejor deporte y entretenimiento con una amplia cantidad de contenido que posee la plataforma. Puedes hacerlo ingresando en ese enlace.