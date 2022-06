Necaxa vs. Celaya EN VIVO por un amistoso de pretemporada: Cómo ver el partido

Nos aproximamos a lo que va a ser el choque con el cual ambos equipos continúan con los juegos de preparación en plena pretemporada, en este caso con Necaxa midiéndose ante Celaya por un Amistoso. Este choque va a ser este miércoles 15 de junio, con el Estadio Victoria de Aguascalientes como sede.

Comenzamos con el equipo que hará de local, en este caso con unos "Rayos" que siguen en una pretemporada que, a nivel incorporaciones, están seis nombres en total para suplir el mismo número de bajas. Quienes son comandados por Jaime Lozano afrontaron dos juegos de preparación, donde empataron en 3 contra Mineros de Zacatecas y perdieron 2-1 contra León.

Pasamos a la parte visitante, con unos "Toros" que también trabajan y mucho de cara a lo que va a ser una nueva participación en la segunda división del fútbol mexicano. El cuadro que cuenta con Francisco Ramírez como su director técnico ya sabe que a principios de julio va a iniciar el campeonato, resaltando que en el Clausura terminó en semifinales.

Repasando duelos entre sí de forma oficial, el más reciente ganador fue Celaya con el 1-0 logrado el 6 de noviembre del 2019 en Copa MX por el gol de Michelle Benítez. En tanto que Necaxa no se impone desde el 3 de octubre del 2015 en la Liga de Expansión, cuando lo hizo por 3-0 con doblete de Marcos González y Jesús Isijara.

+El último duelo entre Celaya y Necaxa

Necaxa vs. Celaya: Día y horario del partido amistoso

El partido de Necaxa vs. Celaya será este miércoles 15 de junio, desde el Estadio Victoria de Aguascalientes, pero con el siguiente detalle. No hay confirmado un horario de inicio de juego, pero se sabe que no habrá transmisión de TV o streaming al tratarse de un encuentro a puertas cerradas.