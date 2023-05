Rolando Romero vs. Ismael Barroso EN VIVO - Boxeo 2023: Dónde verlo, hora y cartelera

Resaltando que por un control de dopaje positivo no pudo decir presente el campeón oficial, Alberto Puello, lo cierto es que Rolando Romero combatirá ante Ismael Barroso por el título mundial interino superligero de la AMB. La pelea de boxeo tendrá su disputa desde The Cosmopolitan of Las Vegas, Chelsea Ballroom, con transmisión EN VIVO hacia México y Latinoamérica de Star+.

Comenzamos con "Rolly", que a sus 27 años presenta una tarjeta profesional con 14 triunfos, 12 de ellos por la vía del nocaut, y una derrota, casualmente la más reciente de todas. Es un hecho que el hombre nacido en Las Vegas peleó por última vez el 14 de mayo de 2022, cuando cayó frente a Gervonta Davis por un nocaut técnico.

Dentro de la otra esquina aparece el experimentado hombre de 40 años, donde son 29 combates ejercidos sumando 24 victorias (22 por nocaut), dos empates y tres derrotas. Quien es oriundo de El Tigre, Anzoátegui, Venezuela lleva cuatro peleas ganadas de forma consecutiva, siendoo la última contra Fernando David Saucedo el 20 de agosto de 2022 por nocaut.

Cartelera completa

Rolando Romero vs. Ismael Barroso , 12 rounds , por el título mundial interino superligero de la AMB .

, , . Rancés Barthelemy vs. Omar Juárez, 10 rounds, peso superligero.

Botirzhon Akhmedov vs. Kenneth Sims Jr., 10 rounds, peso superligero.

Rolando Romero vs. Ismael Barroso: ¿Cuándo y dónde pelean por el título mundial interino superligero de la AMB?

Rolando Romero vs. Ismael Barroso se verán las caras HOY, sábado 13 de mayo, desde el The Cosmopolitan of Las Vegas, Chelsea Ballroom, Nevada, Estados Unidos, por el título mundial interino superligero de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB).

Horario aproximado por país

España: 5:00 horas (domingo)

Argentina: 0:00 horas (domingo)

Brasil: 0:00 horas (domingo)

Uruguay: 0:00 horas (domingo)

Chile: 23:00 horas

Paraguay: 23:00 horas

Bolivia: 23:00 horas

Venezuela: 23:00 horas

Colombia: 22:00 horas

Ecuador: 22:00 horas

Jamaica: 22:00 horas

Panamá: 22:00 horas

Perú: 22:00 horas

México: 21:00 horas

Estados Unidos: 20:00 horas PT y 23:00 horas ET

¿Dónde ver EN VIVO Romero vs. Barroso?

El combate contará con la emisión EN VIVO y EN DIRECTO por ESPN y Star+ para toda Latinoamérica. Mientras que Showtime lo dará en Estados Unidos.