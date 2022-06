Cuándo sería la revancha de Canelo Álvarez vs. Dmitry Bivol: la posible fecha para el combate

Saúl Canelo Álvarez no logró su primer objetivo del año y fue derrotado por Dmitry Bivol en el marco del combate que puso en juego el título semipesado de la Asociación Mundial de Boxeo. Luego de la derrota sufrida el T-Mobile Arena de Las Vegas, el tapatío pretende tomarse revancha frente al ruso y ya existe una posible fecha para la nueva pelea.

Pese a su intención de volver a enfrentarse con Bivol, el campeón indiscutido de la categoría supermediano afrontará otro desafío con anterioridad. Esto se debe a que el nacido en Guadalajara anunció de manera oficial que se verá las caras una vez más con Gennady Golovkin para completar la trilogía que comenzaron años atrás.

Mientras el duelo con el kazajo genera expectativa internacional, los fanáticos también se encuentran ansiosos por observar el segundo capítulo de la historia entre Canelo y Bivol, que en los próximos meses podría ir en busca de la unificación de los cinturones semipesados.

¿Cuándo sería la revancha de Canelo Álvarez vs. Dmitry Bivol?

El segundo combate Canelo Álvarez vs. Dmitry Bivol no tendrá lugar en lo que resta de año y se desarrollaría el sábado 6 de mayo de 2023.

La posible fecha fue revelada por Eddie Hearn, promotor e integrante de Matchroom Boxing. "Nos sentamos con Dmitry Bivol y su equipo y dijimos: 'Mira, vas a defender tu campeonato mundial casi al mismo tiempo, en septiembre (que la pelea de Canelo con GGG), y luego está la revancha para Canelo Álvarez en mayo'. Con Canelo no hay problema porque no hay forma que no acepte esa pelea, él quiere la venganza", expresó en diálogo con DAZN Boxing Show.

¿Cómo fue el primer combate de Canelo Álvarez vs. Dmitry Bivol?

La primera pelea se llevó a cabo el pasado 7 de mayo, en el T-Mobile Arena de Las Vegas, y concluyó con triunfo de Bivol por decisión unánime. Las tarjetas de los tres jueces arrojaron el mismo resultado: 115-113.