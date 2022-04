El futbolista, pilar del equipo, tiene en sus planes dejar pronto la Liga MX para saltar al continente europeo. No obstante, su salida no será fácil.

Después de un penoso inicio de certamen, el Club América logró mejorar su imagen desde la llegada de Fernando Ortiz a la conducción técnica, en reemplazo de Santiago Solari. Aunque no fue de un día para el otro, los resultados comenzaron a llegar lentamente, y así la confianza creció hasta volver a soñar con la chance de meterse en la Liguilla y competir al máximo en esas instancias.

Uno de los pilares del Club América en esta levantada ha sido Bruno Valdez, defensor que, por ejemplo, fue una de las figuras en el empate sin goles ante Chivas, por el Clásico Nacional. También fija para Solari, el zaguero paraguayo parece tener un lugar asegurado en el once titular, pese a que en los días difíciles también él ha sido señalado por ciertos fallos.

Ahora bien: a sus 29 años, Bruno Valdez también siente que es el momento indicado para dar un paso en su carrera y llegar al futbol europeo. El americanista es el defensor con más goles en la historia del club, pero su estadía en Coapa parece tener las horas contadas. Semanas atrás, incluso, pudo salir, pero hubo desacuerdos con la dirigencia respecto al valor de su ficha, por lo que las negociaciones no avanzaron.

Asimismo, el ser uno de los jugadores que más tiempo lleva en el club, le ha valido varias críticas a Bruno Valdez, quien reconoce sus intenciones y responde si estará o no para el Apertura 2022: “A mí me gustaría ir a algún club que peleara cosas importantes, como clasificar a la Europa League o alguna copa. A mí me gustaría ir a jugar al fútbol español, pero si se da en otro país, también”, señaló el defensor de 29 años, en diálogo con El Sueño Europeo.

Los números de Bruno Valdez

Pese a su deseo, el defensor tiene claro que su salida no será sencilla: “Tengo contrato con la institución hasta junio del 2023. Ellos saben lo que pensamos, me dieron su parecer; le tiene que convenir al club y a mí también. Ellos saben el sueño que tengo”, recalcó. En total, Bruno Valdez acumula 211 partidos en el cuadro azulcrema, con 27 goles convertidos, además de siete asistencias realizadas.