América regresó de la gira por Estados Unidos, donde obtuvo dos derrotas, una ante Tigres y otra ante Rayados de Monterrey. Pese a que tuvo algunas ausencias importantes por jugadores que se encontraban con sus selecciones nacionales, Fernando Ortíz retornó con la certeza de que hay mucho por mejorar en Coapa si se quiere llegar hasta la Liguilla y salvar una campaña que hasta el momento es olvidable.

En lo que respecta a los entrenamientos, en el día de ayer América no pudo contar ni con Juan Otero ni con Pedro Aquino, quienes se recuperan de sendas lesiones y no fueron parte de los entrenamientos junto al resto del primer equipo. Asimismo, otra de las novedades fue el golazo que marcó Karel Campos con la Selección Sub-20. La cantera americanista aún demuestra que está llena de talento.

Miguel Herrera se postula para reemplazar a Martino

El Piojo, hoy entrenador de Tigres, no dudó en reconocer su deseo de dirigir a la Selección Mexicana. Sin embargo, lo más llamativo fueron sus palabras para con Gerardo Martino, quien no viajó al último partido, ante Honduras, por problemas de salud. “Nos brinca por qué no va a los partidos por cuestión de salud, pero si no tiene salud, se tendría que hacer a un lado, más allá, no sé qué tenga. Si vuela a Argentina, tendría que volar a Honduras", afirmó Miguel Herrera.