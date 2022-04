El Club América tuvo un olvidable inicio de certamen en el Clausura 2022. Aunque se preveía que el equipo lucharía por los primeros puestos, como en la fase regular del último torneo, Santiago Solari debió dejar su cargo por culpa de malos resultados y rendimientos colectivos. Aunque el semestre parecía perdido, las Águilas han conseguido levantar vuelo de la mano de su entrenador interino, Fernando Ortiz.

Cuando todo hacía parecer que el América sumaba un nuevo empate, Richard Sánchez sacó un potente tiro libre sobre el final del partido. El remate se estrelló en el poste, y en el rebote, Diego Valdés empujó a la red para el delirio de todo el plantel americanista, que ve ahora un panorama mucho más claro en el Clausura 2022, con 13 unidades y en puestos de Liguilla, aunque podría salir según resultados que se den en el resto de la jornada.

Adiós a la maldición

Pese a ser uno de los equipos más fuertes de la Liga MX, América arrastraba una increíble mala racha como visitante frente a Necaxa: nada más y nada menos que 15 años sin poder ganar allí en el Estadio Victoria. La última vez había sido en el Clausura 2007, cuando el argentino Daniel Bilos marcó para el 1-2. Aquel fue su primer gol con las Águilas, de sólo tres que marcó en su breve etapa. Desde aquel día, el cuadro azulcrema acumulaba cinco empates y cuatro derrotas en ese estadio.

La emoción de Fernando Ortiz

Consumada la importante victoria, el entrenador interino del América no pudo ocultar su emoción y rompió en llanto luego de una semana muy difícil para él. En conferencia de prensa, Fernando Ortiz explicó sus sentimientos: "Me prometí no quebrarme en la semana especial que he pasado, pero a veces es inevitable. He encontrado una familia en los jugadores que me rodean. Perder una madre y estar lejos duele, duele mucho, pero estoy feliz que ella desde arriba ve que hago lo que me hace feliz".