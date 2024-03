En esta ocasión, te presentamos toda la información que necesitas saber de la bonificación de bienvenida de una de las casas de apuestas que más usuarios tiene en el mercado mexicano, el operador 1xBet. Con este artículo podrás conocer el detalle del bono, cómo se activa, sus condiciones y todas las respuestas a las preguntas frecuentes para que saques el máximo provecho a tus apuestas. ¡No te lo pierdas!

¿Qué es el bono de bienvenida 1xBet?

El bono de bienvenida es una oferta en créditos de dinero simbólico que otorga el operador 1xBet para los usuarios que se registren por primera vez en su plataforma y que se encuentren en territorio mexicano. El bono duplica hasta en un 100% la recarga que se haga inicialmente en la cuenta, teniendo como valor máximo $3,500 MXN.

Esta promoción es válida por una sola vez por usuario y requerirá de un mínimo de depósito en la cuenta para activarlo. Con el bono de bienvenida se podrá apostar ya sea en eventos deportivos o en tus juegos preferidos de casino. Recuerda que lo que ganes con el bono es tuyo, pero el dinero de la bonificación se devuelve, así que concéntrate para que en tus apuestas puedas sacar el máximo provecho.

¿Cómo se activa el bono de bienvenida 1xBet?

La bonificación de bienvenida se obtiene y activa ingresando a la página oficial de 1xBet, buscando la opción de “registro”, diligenciando las casillas correspondientes del formulario de inscripción y luego accediendo a la cuenta creada para realizar un depósito de, al menos, $200MXN. Al hacer la recarga, automáticamente se verá reflejado el bono por el doble de ésta. Por ejemplo, si se hizo un depósito de $1,300 MXN, aparecerá en la cuenta un monto de $2,600 MXN; pero si se realizó una de $4,000 MXN, lo máximo que se verá en la cuenta es $7,500 MXN (por el límite del bono).

El bono puede aplicarse para el casino o para las más de 40 categorías deportivas que ofrece este operador. Si deseas el bono para casino, al hacer el depósito deberá aceptar la opción o recepción de este tipo de bono, si no te aparece, puedes ir a la opción de “configuración de la cuenta”.

Tipos de bonos

La casa de apuestas 1xBet les ofrece a sus clientes la posibilidad de usar el bono de bienvenida para juegos de casino o para eventos deportivos. Es importante que tengas en cuenta que una vez aceptes el tipo de bono y deposites el dinero en tu cuenta no podrás cambiar esta modalidad o rechazarla, pues perderás el derecho a participar en las ofertas de bono para depósitos futuros.

En caso de que aceptes el bono para deportes deberás invertir 5 veces el importe del bono en apuestas combinadas que deben incluir, al menos, 3 o más eventos con cuotas superiores a 1.40. Si llegas a escoger el otro tipo de bono de bienvenida (el del casino), obtendrás, además, 150 giros gratis que se otorgarán cuando el bono de depósito se haya canjeado y se realicen otras recargas y se usen en juegos de la siguiente manera: 1° depósito: reliquary of ra; 2° depósito: chieftain buffalo; 3° depósito: juicy fruits 27 ways; 4° depósito: rich of the mermaid hold and spin.

Hyperbonus

1xBet también ofrece una posibilidad única de bonificación para todos sus apostadores. Es una oferta de bono de hasta el 250%. Para optar por esta promoción deberás dirigirte a tu cuenta y aceptar la participación en las ofertas de bonos. Después de esto, deberás realizar una apuesta combinada de 4 o más eventos con una cuota de 1.2 cada uno y esperar que se den los resultados para ganar.

El bono ganador se reflejará en la cuenta 24 horas después del último evento seleccionado como ganador. El bono ingresado no queda sujeto a requisitos de apuestas y lo máximo a otorgar es un monto de $484,038 MXN.

Juegos de bonos

Existen otras posibilidades de que los clientes de la casa 1xBet obtengan otros tipos de bonos. Se trata de los juegos de “memory”, “lottery”, “chest” y “safe”. Si quieres participar en estas promociones deberás registrarte de manera individual en cada juego. En “memory” existen 9 cartas y solo 3 pasos. Deberás seleccionar una carta y luego otra, si coinciden recibirás puntos de bono. El premio mayor se lo gana el cliente que juegue, al menos, 10 partidas diarias y obtenga el mayor número de parejas iguales.

Para el juego de “lottery”, deberás tener en tu cuenta mínimo 0,70 euros (equivalente en dinero mexicano) para lograr comprar 1 boleto de lotería. Teniendo el boleto, tendrás que tomar una moneda virtual y raspar tres casillas. La ganancia será la suma de puntos de estas 3 casillas.

Si deseas jugar en “chest”, tendrás que tener el mismo monto mencionado anteriormente en tu cuenta para acceder a una partida. Cuando ingreses a ella, deberás abrir un cofre donde encontrarás puntos de bono, códigos de promoción y espectaculares premios. Cuanto más juegues, más posibilidades tienes de hallar un cofre lleno de oro.

Por último, la oferta de “safe” tiene el mismo valor que los anteriores juegos. Una vez te unas a este juego te aparecerán 9 cajas fuertes y deberás seleccionar 1 de ellas. Al abrirse, descubrirás si eres el ganador de puntos de bono o de fabulosos premios. No todas las cajas cuentan con regalos, así que deberás intentarlo y probar tu suerte.

Términos y condiciones del bono de bienvenida 1xBet

Para hacer un buen uso del bono de bienvenida, es importante que tengas claras las reglas o términos. Si los conoces al detalle puedes evitar confusiones o malentendidos. Los requisitos dependen del tipo de bono que el usuario escoja desde el inicio y de los juegos o eventos que seleccione. Por eso, aquí te enunciamos algunas condiciones del bono de bienvenida para que los tengas en cuenta al momento de registrarte en la casa de apuestas 1xBet:

El depósito mínimo requerido para el bono de deportes es de $24 MXN, mientras que el bono del casino requiere de, al menos, una recarga inicial de $200 MXN.

El monto máximo del bono para deportes es de $3,500 MXN y el del casino es de $4,000 MXN + 150 FS.

El usuario no puede retirarse antes de cumplir con los requisitos del bono de bienvenida, so pena de perder esta promoción.

Los tipos de bono están inhabilitados para las criptomonedas.

El bono de bienvenida no puede juntarse con otra oferta o promoción especial.

Los bonos se reflejan automáticamente cuando se realice el depósito mínimo.

Todos los bonos de depósito de casino deben canjearse reinvirtiendo x35 veces el importe del bono en un plazo de 7 días.

El bono y las ganancias se eliminarán en cuanto el periodo de validez haya expirado.

Cuando tenga un bono activo de casino, el importe apostado en 1X games contará el doble.

Preguntas Frecuentes

A continuación, te presentamos las principales preguntas frecuentes que surgen entre los usuarios de la casa de apuestas 1xBet para que puedas conocer un poco más de la bonificación de este operador. Si llegas a tener una duda, inconveniente o problema, te aconsejamos que te comuniques con los profesionales especializados que te esperan a través de los canales de servicio al cliente dispuestos.

Si como usuario nuevo seleccioné el bono para deportes y luego deseo el del casino, ¿puedo hacerlo sin ningún problema?

Es importante que tengas en cuenta que todos los usuarios que se registran por primera vez en 1xBet tienen derecho a un bono de bienvenida. Una vez queda verificada la identidad del cliente, éste puede optar desde la configuración de su cuenta por el bono de deportes o el de casino, pero no podrá cambiar el tipo de bono, pues, de hacerlo, perderá la promoción.

En caso de ser usuario antiguo, ¿puedo optar por un bono?

Si ya llevas un tiempo considerable con tu registro en la casa de apuestas 1xBet, ya no puedes acceder al bono de bienvenida, pero sí a otro tipo de ofertas como los juegos de bono que se describieron en este artículo o la tienda de códigos promocionales donde podrás comprar algunos y aumentar tus posibilidades de ganar en las apuestas que desees.

¿Existe algún tipo de bonificación por ser un fiel apostador de 1xBet?

El operador 1xBet premia la fidelidad de sus clientes. Por eso, dispone de un bono de máximo $8,000 MXN cuando un usuario haga su décimo depósito, cuente con sus datos personales completos, no haya cambiado el tipo de bono desde el inicio, los bonos adquiridos hayan sido jugados y se haya realizado un depósito mínimo de $200 MXN. Una buena oportunidad que no debes desaprovechar.

También existe una promoción de fidelidad para los apostadores del casino. Para ello, deberás registrarte en la opción “devolución VIP” donde existen 8 niveles. Para escalar niveles deberás continuar jugando en tus juegos favoritos del casino, y a medida que vayas subiendo vas recibiendo devoluciones. Los clientes que alcanzan los niveles más altos obtienen mejores ofertas y su devolución se calcula con base en todas sus apuestas, independientemente de si las ganan o las pierden.