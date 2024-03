Si tienes curiosidad por conocer más acerca de esta promoción, el siguiente artículo te brindará toda la información necesaria.

Que son los bet365 créditos de apuesta para nuevos usuarios en México

En términos sencillos, si alguna vez te has preguntado qué son exactamente los bet365 créditos de apuesta, piensa en ellos como apuestas gratuitas. No se deben confundir con un bono de bienvenida que no requiera depósito previo, porque para acceder a los créditos de apuesta de bet365 en México es necesario realizar un primer depósito. Estas freebets son versátiles y aplicables tanto a las apuestas que se realizan antes de los eventos deportivos como a las que se hacen mientras el evento está en curso.

Los créditos adicionales para apuestas se reflejan en el saldo de tu cuenta de usuario en bet365 y solo pueden ser usados después de que hayas apostado tu dinero real. La buena noticia es que puedes usar el bono tanto en computadoras como en dispositivos móviles, brindándote la flexibilidad para apostar desde donde prefieras: el sitio web o la bet365 app móvil.

Ten en cuenta que el monto de estos créditos de apuesta no se incluye en tus posibles ganancias, lo que sugiere que es preferible usarlos en apuestas con cuotas más altas de lo normal, maximizando así el potencial de obtener un beneficio significativo.

Registrarse en bet365

Para acceder a todas las funcionalidades de bet365, incluidos los bet365 créditos de apuesta, el primer paso es llevar a cabo el proceso de registro en su sitio web. Durante este proceso, si tienes un código promocional bet365 especial para usuarios en México, hay una oportunidad de introducirlo. Puedes hacerlo en el momento de registrarte o cuando hagas tu primer depósito de dinero en la cuenta. Es importante aclarar que el hecho de obtener créditos de apuesta no depende de si usas o no el código de bono; este beneficio te será otorgado siempre que cumplas con las condiciones necesarias. No obstante, usar un código promocional bet365 puede brindarte beneficios adicionales.

Cómo utilizar los créditos de apuesta en bet365

Una vez hayas abierto tu cuenta y hayas depositado el mínimo requerido para activar la promoción, podrás comenzar a usar tus bet365 créditos de apuesta. Usarlos en tan fácil como apostar en los eventos deportivos que te interese y utilizar el saldo de créditos de apuesta al confirmar el boleto. Eso sí, ten en cuenta que el operador establece una serie de requisitos de apuesta o rollover que debes cumplir para poder retirar las ganancias que generes con los bet365 créditos de apuesta.

Un consejo importante cuando se trata de utilizar estos créditos es hacerlo en apuestas con cuotas altas. Esto se debe a que el valor de los créditos de apuesta no se incluye en las ganancias que podrías obtener, así que al apostar en eventos con cuotas más altas tienes la posibilidad de maximizar el valor potencial de tus ganancias.

Términos y condiciones de los bet365 créditos de apuesta

Los términos y condiciones son vitales para aprovechar al máximo la oferta de créditos de apuesta bet365 México, y es importante cumplir con ellos, incluso si has usado un código promocional.

Primero, para calificar para esta promoción, necesitarás abrir una cuenta y hacer un depósito inicial de al menos $100 MXN. Bet365 igualará tu depósito hasta $4,000 MXN en créditos de apuesta. Para liberar estos créditos para su uso, deberás realizar apuestas por el valor de tu depósito y estas deben ser resueltas dentro de los 30 días posteriores a la solicitud de la oferta.

Una vez que hayas adquirido la oferta, los créditos de apuesta se añadirán a tu saldo en bet365, aunque no podrás retirarlos como efectivo. Se excluyen los depósitos realizados con Astropay Card, Baz y CoDi para activar esta promoción. Además, debes hacer apuestas que contengan al menos una selección con cuotas de 1.50 o mayores. Si has cerrado parcialmente una apuesta, solo el saldo activo de esa apuesta contará para cumplir con los requisitos de liberación de los créditos.

Hay ciertas apuestas y actividades que no cuentan para la oferta. Entre estas se incluyen las apuestas cerradas por completo, los juegos instantáneos, las apuestas a juegos de casino, las apuestas realizadas con créditos de apuesta o apuestas gratuitas, así como las apuestas que hayan sido canceladas o anuladas, las apuestas determinadas como empate en eventos en vivo y la participación en juegos de ‘Fantasy Sports’. Es importante considerar que si no usas tu cuenta durante 90 días seguidos, cualquier crédito de apuesta que te haya sido otorgado se perderá.