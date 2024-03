Una vez abras la cuenta de usuario, podrás empezar a apostar en uno de los operadores líderes en México.

Guía rápida para bet365 registrarse en México

El proceso de registro en bet365 está perfectamente diseñado para que sea lo más rápido y fácil que puedes imaginar. Este es el paso por paso:

Lo primero que debes hacer es visitar su página principal. Una vez que estés en el sitio web, busca y selecciona la opción de registro, que se ubica en la esquina superior derecha de la pantalla. Al hacer clic allí, se te presentará un formulario de inscripción donde deberás completar todos los campos solicitados con tu información personal. Durante este proceso, si tienes un código promocional bet365 México y está activo en ese momento, no olvides ingresar dicho código en la casilla que está destinada para esta finalidad. Si no cuentas con uno, no te preocupes, aún tienes la posibilidad de obtener bonos de bienvenida haciendo un primer depósito válido o desde el menú de opciones de tu cuenta de usuario. Es importante que leas y aceptes los términos y condiciones del servicio, así como la política de privacidad para poder avanzar en el proceso de registro. Una vez aceptado esto, ya estarás listo para ser parte de la comunidad bet365 México y empezar a disfrutar de una gran variedad de eventos deportivos durante el año y de emocionantes juegos de casino.

Cabe destacar que existe un código de bonificación que podrías usar mientras te registras. Aunque es importante tener en cuenta que este código no influirá en el monto de la oferta de la bonificación.

Bono de bienvenida en Deportes

bet365 tiene una oferta para nuevos usuarios en la sección de deportes. Cuando abres una cuenta y realizas un depósito inicial de al menos 100 pesos mexicanos, la casa de apuestas británica te recompensa igualando el 100% de tu depósito en forma de crédito de apuesta, pudiendo alcanzar hasta 4,000 pesos. Para que puedas usar este bono, necesitas apostar el monto equivalente a tu depósito en apuestas válidas, y esto debe hacerse en un plazo no mayor a los 30 días después de haber solicitado el bono.

Detalles clave de la promoción de bienvenida

Algunos puntos a tener en cuenta sobre esta oferta incluyen que, después de haber activado el bono, las apuestas gratuitas aparecerán en tu cuenta, pero no podrás sacar ese dinero directamente.

Si depositas con Astropay Card, Baz o CoDi no se te dará la promoción. Las apuestas que hagas deben incluir al menos una selección con cuotas de 1.50 o más. Si reduces tu apuesta parcialmente, solo se va a contar la parte de la apuesta que sigue activa para liberar el bono. Las apuestas que cierres completamente, junto con otros tipos de apuestas como juegos instantáneos, apuestas con bonos, apuestas canceladas, apuestas en vivo que resultan en empate y participaciones en deportes de fantasía, no contarán para esta oferta. Además, si no utilizas tu cuenta durante 90 días seguidos, perderás las apuestas gratuitas que hayas ganado.

Bono de bienvenida del Casino bet365

Si al registrarte en el operador BET365 no deseas concentrar tu depósito en apuestas en eventos deportivos, ¡no te preocupes! Esta casa también dispone de un bono de bienvenida para su casino. Lo único que debes hacer es ingresar a tu cuenta desde la interfaz del casino, depositar un mínimo de $200 MXN y seleccionar la casilla “solicitar”, luego de eso apostar ese monto en juegos elegibles y aceptar los 50 giros gratis que podrás utilizar en juegos fantásticos del casino (excepto juegos con crupier en vivo y tragamonedas en vivo).

Terminos de uso al registrarse en bet365

Cuando te registras en bet365, debes seguir ciertas reglas generales importantes. Si eres mayor de 18 años, entonces puedes considerar inscribirte. Es crucial recordar que bet365 está pensado solo para las personas que viven en México a través de su portal web mexicano. Además, cuando rellenes el formulario para crear una cuenta, asegúrate de poner tus datos personales tal como son. Si no lo haces, podrías encontrarte con que no puedes usar todo lo que ofrece la página web.