El bono de bienvenida solamente puede otorgarse a usuarios mayores de 18 años y que residan exclusivamente en México.



Para activar el bono deberá realizarse un primer depósito de mínimo $200 MXN y un máximo de $600,000 MXN.



El disfrute del bono de bienvenida solamente es válido una vez por usuario o cuenta.



La bonificación inicial al registro del usuario no es compatible con otro tipo de promociones.



Para la obtención del bono, se deberá realizar una o varias apuestas directas o parlays con momio mínimo de -200 (1.50).

La edad, la ubicación, el término de caducidad y la prohibición de unificar varios bonos que están contemplados para los deportes también están vigentes para el casino.



El bono de bienvenida del casino no es retirable directamente sino solamente las ganancias generadas con él.



El requisito de apuestas relativo a la bonificación es de 30 veces la cantidad en concepto de bonificación más el depósito.



Si el usuario solicita retiro de dinero antes de cumplir con los requisitos de apuesta, pierde el valor del bono de bienvenida.



Los juegos Savage Jungle, Shields of Rome, Space Digger, entre otros, no son válidos para el cumplimiento del requisito de apuesta.