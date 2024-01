En este operador podrás ganar hasta $5,000 como bono de bienvenida para eventos deportivos o para el casino en línea y $500 extra activando el código promocional Codere.

¿Qué puedo hacer con el código promocional codere?

Si cuentas con un código promocional de la casa Codere, no puedes perderte la oportunidad de registrarte e ingresarlo en tu formulario. Con tu código podrás redimir $500 extra que podrás utilizar en cualquier tipo de apuesta que desees.

Tipo de bono Detalle de la oferta Activa el código aquí Bono de bienvenida de casino Hasta $5,000 para jugar en los primeros 3 depósitos. Ten en cuenta que el requisito de apuesta referente al bono de bienvenida es de 30 veces la cantidad en concepto de bonificación. MAXAP.. Bono de Bienvenida de deportes Bono que puede triplicarse progresivamente hasta un monto máximo de $5,000, con apuestas mínimas de $200 MAXAP.. Genera y cobra tus propios bonos En esta opción deberás hacer una serie de apuestas determinadas y podrás liberar la cantidad otorgada para tu bono (diferente al bono de bienvenida). MAXAP..

Código promocional codere: Guía paso a paso

Si eres amante del mundo de las apuestas, esta es una buena oportunidad para aumentar tu depósito inicial. Solo debes registrarte por primera vez en esta casa de apuestas e ingresar tu código promocional Codere siguiendo estos pasos:

1. Ingresa a la casa de apuestas, a través de buscadores web o las páginas o plataformas oficiales del operador.

2. Busca el botón de “registro” y diligencia el formulario que te aparece a continuación. Deberás introducir todos tus datos personales.

3. Oprime la opción “siguiente”.

4. Registra el usuario y la contraseña que desees e ingresa el código promocional Codere.

5. Acepta los términos y condiciones para finalizar el proceso de registro.

6. ¡A Disfrutar de los $500 que ganaste!

Detalles de bonificación de Codere

Apenas realices los pasos anteriores, y tras la verificación de tu identidad a través de un mensaje de texto a tu celular y/o correo electrónico, el bono de bienvenida se activa en tu cuenta. No olvides que para usar esta promoción deberás cumplir las siguientes condiciones:

Ø Solo para nuevos usuarios registrados en Codere México.

Ø Podrás usarlo en apuestas deportivos o casino en línea.

Ø El depósito y apuesta mínima es de $200

Ø El bono de bienvenida tendrá un valor máximo de $5,000

Ø El bono para eventos deportivos se redime en 3 partes; primer depósito de 100%, segundo depósito del 50%; tercer depósito del 75%

Ø El bono de bienvenida deberá liberarse máximo 14 días después de recibido.

Ø Si el usuario solicita el retiro del dinero de su depósito sin cumplir con los términos y condiciones, perderá el valor del bono de bienvenida.

En Codere podrás optar por otras promociones

Si no te llama la atención el bono de bienvenida, no pudiste obtener el código promocional Codere, o, simplemente, no pudiste cumplir con los términos y condiciones de la redención de la bonificación inicial, ¡no te preocupes! Codere ofrece alternativas para sus usuarios. En su página web podrás encontrar un link de “promociones” con las siguientes ofertas:

Ø JUEVES FELIZ: Solo debes iniciar sesión e inscribirte esta promoción. Todos los jueves en un horario determinado podrás hacer apuestas de $400 o más y una de $1,000 o más en cualquier juego de casino y podrás ganar hasta $200 en fondos disponibles para deportes y $400 en bono para el casino.

Ø APUESTA AL FÚTBOL DE MÉXICO: Ingresa a esta opción e inscríbete, luego deberás jugar, al menos, $500 en vivo a cualquier evento de la Liga MX. Si fallas, podrás optar por recibir una suma de $300 FD.

Ø EMPATE DE ORO: Esta es una promoción atractiva de CODERE. Solo deberás iniciar sesión y apostar en unos eventos deportivos por las opciones “primer goleador”, “goleador durante el partido”, “marca gol durante el partido”. Si el encuentro finaliza sin goles se te devolverá el 100% de lo apostado.

Bono triplicado de Codere

Unas de las promociones más interesantes de la casa CODERE es su bono triplicado por un valor máximo de $5,000. Esta opción está disponible para el casino o para deportes.

Solo deberás registrarte en esta promoción y recibirás un primer bono de bienvenida del 100% hasta un valor de $2,000; el segundo bono será por un 50% de lo que apuestes siendo duplicado hasta en $1,000; y, finalmente, un tercer bono por el 70% de tu apuesta con posibilidad de obtener una redención de hasta $2,000.

Para esta opción, el depósito mínimo de cada apuesta deberá ser mínimo de $200 y solo podrá disfrutarse solo una vez por usuario registrado, siendo incompatible esta promoción con otras. Si utilizas esta promoción para el casino, deberás tener en cuenta que el máximo generado como ganancia de cada bono no superará los $60,000.

Una buena oferta de mercados de apuestas

Como la mayoría de las casas de apuestas, Codere ofrece un amplio abanico de posibilidades de apuestas. Los eventos deportivos mundiales son cubiertos por esta casa con cuotas llamativas para los usuarios.

Actualmente, Codere México ofrece apuestas deportivas en 22 categorías, siendo el deporte rey (fútbol) el que más aglutina eventos del calendario. Aquí, podrás apostar por la Liga MX, la Premier League, la Ligue 1, La Liga, o por copas, como la Libertadores o, incluso por eventos como las eliminatorias al mundial o la próxima Copa América.

Otro de los deportes que ofrece esta casa para sus apuestas son el tenis, beisbol y baloncesto. La NBA en EEUU es una de las ligas alternativas al fútbol que más llama la atención de los apostadores en México, sin dejar de mencionar la NFL que viene abriéndose camino y que permite apuestas a partidos, anticipadas y especiales.



¿Quieres apostar por deportes no tan seguidos? Codere también ofrece la oportunidad de apostar y utilizar sus bonos y código promocional en actividades deportivas de artes marciales, carrera de galgos, badminton o esports, entre otros.

Dentro del listado de deportes, Codere abre la posibilidad de apostar combinado con la opción “momios especiales”, los cuales están disponibles para el fútbol y el baloncesto. Solo debes buscar el momio que más te llame la atención, con tres o cuatro variables durante el evento, apostar y ¡listo! Si se te dan esos eventos, tus ganancias ya no serán una posibilidad sino un hecho real.

Apuestas en vivo y en Streaming

Codere, como una de las grandes casas de apuestas de México, también les permite a los usuarios que puedan optar por la opción de seguir y apostar un evento deportivo en línea y en directo.



Para ello, dispone de un link denominado “deportes en vivo”, donde podrás conocer cuáles son los eventos que se están desarrollando o jugando en ese momento. No olvides que podrás usar el dinero de tu depósito duplicado gracias a código promocional Codere en este tipo de opciones de apuesta.

Además, en algunos casos, el operador permite contar con el servicio de streaming para seguir en vivo el evento deportivo seleccionado. Esta opción que encontrarás y reconocerás por un icono de video, le permite únicamente a los apostadores que han iniciado sesión puedan cambiar su pronóstico inicial y apostar de una forma diferente y según la dinámica propia del juego. El streaming lo podrás encontrar en deportes como fútbol, voleibol, baloncesto y tenis.

Codere App Móvil

Por supuesto que Codere no olvida ningún detalle. Por eso, ofrece a los usuarios de Android y de iOS que puedan disponer de su plataforma en sus celulares. Solo basta con descargar la aplicación, aceptar los términos y condiciones e ingresar para comprobar un sinfín de posibilidades de apuesta, incluyendo el disfrute de sus bonos y de su código promocional codere.

En caso de que no puedas o no quieras descargar la aplicación, eso no es problema para Codere, pues, desde cualquier explorador de internet, podrás ingresar directamente a la página web, acceder a tu cuenta y realizar las apuestas que desees.

Métodos de pago

Una buena casa de apuestas se califica también por las opciones que brinda para recargar o reclamar el dinero de una cuenta. En Codere se pueden hacer retiros por book (que cuente con autorización) desde tu cuenta. Solo debes generar un código de barras identificador de tu cobro, dirigirte a un book donde se escaneará el código, así como tu identificación oficial y ¡listo! Tendrás tu dinero en efectivo. Además, está la opción de retiro en línea donde podrás transferir la cantidad que desees hacia tu cuenta bancaria.

También existe la posibilidad de depositar a través de opciones como tarjetas débito o crédito u otras plataformas populares como Paynet, Oxxo o Todito Cash. Solo debes acceder a tu cuenta y buscar las opciones disponibles y seleccionar la que deseas. Cuando hayas liberado tu bono de bienvenida, podrás solicitar retiros de dinero, los cuales se pueden efectuar a través de las plataformas o monederos virtuales o por reclamo directo ante operadores o books que tienen convenio con Codere en México.

Servicio al cliente

Si tienes alguna duda, inquietud o inconveniente, CODERE dispone de un servicio al cliente especializado que te podrá atender por diferentes canales, tales como:

i) whatsapp

ii) formulario de contacto

iii) correo electrónico;

iv) teléfono;

v) departamento de atención al cliente (dirección física).

No dudes en comunicarte con CODERE MÉXICO si deseas ampliar más información y ellos te proporcionarán una resolución de tu caso a la mayor brevedad.

Análisis final sobre codere México

Después de revisar sus bonificaciones y sus promociones, es de destacar que la opinión sobre Codere es sobresaliente. Es un operador que llegó al mercado mexicano hace más de 8 años y se ha consolidado como una organización confiable y segura.



Gracias a sus ofertas constantes, esta casa responde a las dinámicas del mercado de apuestas, haciendo más entretenida la Liga Mexicana y brindando la posibilidad de realizar apuestas mejoradas gracias a los momios que se abren permanentemente.

LO QUE NOS GUSTÓ LO QUE NO NOS GUSTÓ En esta casa de apuestas podrás encontrar cuotas que compiten con otras casas más experimentadas en el mercado, además de cubrir eventos en vivo y, a través de streaming, lo cual facilita los pronósticos y las apuestas deportivas. Los eventos de streaming están limitados para algunos deportes y para unos encuentros en específico. Se ofrece una buena variedad de canales de comunicación para la atención al cliente, incluida la dirección física para el servicio del usuario. No se contempla la posibilidad de tener chat en vivo con algún miembro de CODERE lo que posibilitaría resolver dudas de inmediato. CODERE ofrece la posibilidad de apostar en 22 deportes, incluyendo unos que son poco conocidos como carrera de galgos o badminton. Sería interesante abrir la posibilidad a más deportes con la finalidad de ampliar la cobertura de usuarios. Podrían incluirse deportes olímpicos por temporadas.

Preguntas frecuentes sobre el codigo promocional codere

Es importante tener en cuenta algunas respuestas a preguntas frecuentes de los usuarios sobre el código promocional Codere. Por eso, aquí te traemos algunas de ellas:

¿En qué momento se debe ingresar el código promocional Codere?

El Código se ingresa con el formulario de registro. Una vez ingreses tus datos personales podrás ingresar el código, el cual consta de un valor de $500 para redimirlo en cualquier tipo de apuesta.

¿El código promocional es igual al bono de bienvenida?

No, el código promocional CODERE es un PIN especial que solo puede redimirlo el que cuente con él, mientras que el bono de bienvenida (para casino o eventos deportivos) es accesible para todos los nuevos usuarios que se registren en la casa de apuestas y cumplan con los términos y condiciones. Recuerda que el bono de bienvenida es máximo de $5,000, y el código promocional es de $500

¿Son acumulables el código promocional y el bono de bienvenida?

Sí, pues el bono de bienvenida se activa una vez deposites dinero en tu cuenta y logres una apuesta mínima de $200, mientras que el código promocional Codere se activa automáticamente ingreses el PIN con el formulario de inscripción.

No olvides que en esta casa de apuestas podrás optar por registrar tu código promocional CODERE. ¿No sabes en qué apostarlo? ¡tranquilo! Podrás realizar seguimiento en vivo a eventos deportivos y usar su plataforma streaming para observar algunos de ellos. ¿Necesitar aclarar dudas o ampliar una información? ¡no hay problema! CODERE te ofrece varias posibilidades para atenderte a la mayor brevedad. Lee este artículo y podrás conocer en detalle de esta casa de apuestas.