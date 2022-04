Chivas no juega en la próxima jornada, pero fue noticia Ricardo Peláez quien no paró de recibir críticas a lo largo del día por su gestión en el Rebaño.

Como se sabe, el próximo fin de semana no volverá a jugar Chivas debido a que el campo de juego del Gigante de Acero de Rayados de Monterrey no se encuentra en condiciones para competir tras el recital que dio Coldplay. Por otra parte, el Rebaño fue a ser noticia luego de la ambigua conferencia de prensa que dio Ricardo Peláez en el día de ayer.

Debido a esto, Héctor Huerta y Luis García tundieron al director deportivo de Chivas luego de que no haya dado ninguna certeza sobre Alexis Vega. A su vez, el representante de Vega pide hablar con Amaury Vergara para tratar de cerrar algo las negociaciones.

La prensa liquidó a Ricardo Peláez

En el día de hoy, gran parte de la prensa se pronunció respecto de la conferencia de prensa del director deportivo de Chivas y fueron puro tiro contra él. “Las conferencias de prensa de las Chivas hace mucho tiempo oscilan entre lo cómico y lo absurdo. Y después nos preguntamos él por qué llevan largos años atascados en el pantano. ¡Mamita querida!", expresó Luis García en Twitter.

Por su parte, Héctor Huera fue muy duro con Ricardo Peláez al marcar que Atlas volvió a ser campeón con menos dinero. “El vecino que tiene menos plantel que tú y que gasta menos que tú y ya fue campeón y tenía 70 años sin serlo. Ahora el vecino es campeón y se burla, ahora el vecino ya te ve hacia abajo. Es un proyecto mediocre para un equipo grande, entonces no se vale. A Ricardo Peláez lo llevó el América para ganar títulos y ganó, lo llevó Cruz Azul para ganar títulos y ganó. En Chivas no ha a ganado nada, este equipo no es para ser campeón”, expresó el periodista en Futbol Picante

El representante de Alexis Vega quiere hablar con Vergara

En el día de hoy, Francotirador de Diario Récord comentó que fuentes cercanas a Chivas le informaron que el representante de Alexis Vega quiere hablar directamente con Amaury Vergara ya que no puede llegar a un acuerdo con sus directivos. “Es más, mi oreja rojiblanca me contó que el representante Alex López ya mejor pidió hablar directamente con Amaury Vergara, porque con sus esbirros nomás no se entiende. Habrá que ver si el dueño del Rebaño acepta negociar con el promotor, pues no lo acostumbra, pero tratándose de Vega podría doblar las manos”, informó el periodista.