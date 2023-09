La superestrella mexicana del boxeo Saúl “Canelo” Álvarez está enfocado en defender su corona y reiterar por qué se le conoce como uno de los mejores peleadores de esta disciplina.

Álvarez conquistó su título indiscutible de peso súper mediano en 2021. Desde entonces registra tres peleas, una derrota con el ruso Dmitry Bivol, en mayo de 2021, dos victorias consecutivas, la primera ante Gennedy Golovkin en septiembre pasado y contra John Ryder en mayo de este año.

Adicionalmente, las lesiones han dicho presente en la vida del mexicano, llevándolo a someterse a una cirugía de muñeca, tras la pelea con el kazajo.

En su segunda pelea anual, Álvarez tendrá la misión de enfrentarse a Jermell Charlo, campeón indiscutido de peso súper welter y que subió dos categorías de peso para enfrentar al mexicano, el próximo 30 de septiembre en Las Vegas.

“En el boxeo, no estaba al 100, pero los críticos siempre buscan algo, ¿no? Y estoy de acuerdo con ellos, en que no me he visto como antes en mis últimas peleas. No quiero dar una refutación nada más, prefiero demostrarlo y en esta pelea verán la diferencia”, comentó el mexicano en el segundo episodio de la serie documental "All Access" de Showtime.

"No puedo esperar al 30 de septiembre. En esta pelea, sabrás que soy el rey del boxeo. Charlo es un peleador que golpea fuerte, es un buen boxeador que sabe aprovechar la distancia y eso lo hace peligroso ", precisó.

En 2021, Álvarez fue nombrado peleador del año y considerado en el mundo como el mejor peleador libra por libra del deporte, hasta que el ruso Bivol lo venció por decisión unánime.

Para su encuentro con Charlo, Álvarez decidió trasladar su campo de entrenamiento gran altitud en Lake Tahoe, California. Ahora afirmó estar listo para reivindicarse de sus actuaciones anteriores.

“Estoy en uno de los mejores campamentos que he tenido en todos los sentidos. La tranquilidad y cómo hemos estado entrenando al 100 por ciento, me ayuda a mantenerme concentrado en la pelea y me dará confianza cuando llegue el momento de subirnos al ring”, destacó Álvarez.