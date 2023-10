David Benavidez es fanático de una buena pelea, aunque a veces prefiere pelear desde afuera, no siempre es el caso.

La soltura de las manos de Benavidez, le ha permitido algunas ventajas, además de ganarse el cariño y admiración del público. Quizás no siempre termina sus encuentros por la vía del nocaut, pero, a pesar del resultado, siempre está dispuesto a enfrentarse al peligro para darle a sus seguidores un buen espectáculo.

Además de presionar constantemente a sus rivales, una de sus mayores satisfacciones es ver cómo se quiebran sus oponentes. Demetrius Andrade conoce todas esas habilidades y es por ello que se prepara para estar a la altura de las circunstancias.

Ambos se enfrentarán en el anillado el próximo 24 de noviembre en Las Vegas, Nevada y Andrade tiene a su favor saber domesticar a sus oponentes, pese al tanque de gasolina interminable que puedan mostrar.

Pese a que en este encuentro su nombre no es el más grande ni el favorito, el ex campeón de dos divisiones considera que Benavidez no podrá simplemente caminar hacia adelante sin preocupaciones contra él.

“Oh, sí, definitivamente”, afirmó Andrade a FightHype.com cuando se le preguntó si su mano izquierda le permitiría ganarse el respeto de Benavidez.

Unos meses atrás el poder del puño izquierdo de Andrade despertó el interés de Demond Nicholson cuando derribó al veterano oficial varias veces antes de ganar una decisión desigual.

Pero para Andrade, no es únicamente lanzar su mano izquierda, por el contrario, tiene otro

"Es rápido, nítido y podré lanzarlo desde todos los ángulos", aseveró Andrade.