El campeón argentino y latino de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) welter, el misionero Cristian “Azteca” Ayala, se enfrentará al ex monarca latino santafesino Cristian “Escopeta” Reggiardo, intentando defender por primera ocasión sus coronas, en una esperada revancha, en uno de los combates estelares de la velada que se desarrollará el sábado 28 de octubre en el Microestadio del Club Atlético River Plate, en Buenos Aires, Argentina.

Este evento es organizado por Argentina Boxing Promotions y será televisado por TyC Sports.

Se conocen muy bien. El 14 de octubre de 2022, cuando Ayala (11-2-1, 4 KOs), actual Nº 15 del ranking mundial welter OMB, exponía por primera vez su reinado latino que había conquistado el 11 marzo anterior dominando a Emmanuel Schramm en fallo unánime, fue sorprendido por Reggiardo (10-5, 5 KOs), Nº 11 del escalafón argentino welter, quien lo destronó por nocaut técnico en tres rounds y se quedó con el cinturón OMB. Tras ello, el rosarino resignó su corona al caer con Joel Mafauad en siete capítulos.

En tanto Ayala, repuesto tras vencer a Marcelo Sánchez, el 19 de mayo derrotó a Mafauad en fallo unánime para recuperar su cinto latino y además obtener el argentino, que se encontraba vacante. Ahora, volverá a medirse a Reggiardo, quien tras desafiar sin éxito a Leandro Fonseca de la faja sudamericana, llega del 2 de septiembre doblegar a Santiago Sánchez unánimemente.

PALABRAS DE LOS BOXEADORES

“Estoy muy contento qué se haya concretado esta revancha. El año pasado me ganó bien. Ahora soy otro boxeador, y quiero sacarme la espina. Él es un muy buen rival, pero yo llego mejor nunca, y listo para defender mis cinturones”, señaló el misionero de 24 años, radicado en Los Polvorines, Buenos Aires, ex monarca fedebol superwelter de la Asociación Mundial de Boxeo.

“Por ahí escuché un rumor que decía que iba a pelear en el exterior ahora. Me hizo reír. Nada más alejado de la realidad. Si bien está en mis planes combatir fuera del país en el futuro, mi cabeza está centrada en esta pelea. Estoy con Mario Margossian, que es mi promotor y manager. Ahora vendrá la revancha con Reggiardo, y después veremos”, añadió.

En tanto Reggiardo también brindó sus sensaciones. “Me pone muy feliz pelear otra vez con Ayala, y más estando en juego el título latino que quiero recuperar y el argentino. No espero el mismo estilo de combate, pero sí confío que puedo ganar, tal como la primera vez”, indicó el rosarino de 28 años. “Ayala es un oponente exigente. Por algo es doble campeón. El año pasado muchos no me tenían como favorito y gané. No veo por qué no pueda repetirse”, sentenció.

MARIO MARGOSSIAN

Al igual que los púgiles, quien también dejó sus impresiones fue el promotor Mario Margossian, titular de Argentina Boxing Promotions, y quien maneja los destinos deportivos de ambos. “Éste es un gran combate. Es una revancha natural, entre dos boxeadores con mucho talento, y cuyos estilos se acoplan para un espectáculo acorde a los títulos en juego. Ayala tiene un talento y velocidad natural, junto a técnica exquisita. Por su parte, Reggiardo, que lo aventaja en tamaño, posee un poderío físico importante además de contundencia. Si bien cada persona puede tener su candidato, cualquier resultado es posible. Lo vimos en la primera”, consideró.

“Es un placer armar esta clase de peleas. Afortunadamente, los mejores de la división welter trabajan en nuestra empresa. Además de estos dos Cristian, están Yoel Peralta (campeón latino de la Federación Internacional de Boxeo y Nº 1 del ranking argentino), Leandro Fonseca (campeón sudamericano y Nº 2 del ranking argentino), sumado a los nuevos valores. Como habrán visto, hemos cruzado a muchos de ellos y planeamos seguir haciéndolo. Es lo que le hace bien al boxeo: tener choques competitivos, entre los mejores, no esos que ya se sabe de antemano quién será el vencedor”, agregó

ATRACTIVO RESPALDO

Más allá del duelo Ayala-Reggiardo, una atractiva programación se prepara para completar la cartelera. Entre otros combates, se disputarán al menos dos que serán titulares, incluyendo a figuras del boxeo argentino y jóvenes valores con marcada proyección, que serán anunciado próximamente.