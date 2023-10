Pese a que hubo muestras de respeto, tanto el mexicano Bryan 'Destructor' Mercado como el sudafricano Mzuvukile Magwaka se comprometieron a salir en busca del nocaut desde el primer campanazo este viernes 20 de octubre cuando se disputen el título Internacional del Consejo Mundial de Boxeo.

La espectacular cartelera que presenta Latin KO Promotions, empresa que dirige Oswaldo Küchle; en asociación con Cancún Boxing de Pepe Gómez y Boxing Time de Memo Rocha, será transmitida a millones de hogares en vivo desde el Domo de la Feria de Fresnillo en las pantallas de Canal 5 en los viernes de Box Televisa a las 10:00 de la noche.

Con la presencia del alcalde Saúl Monreal Ávila, quien destacó la importancia del evento en la región con la participación de grandes estrellas del boxeo y reafirmó el compromiso de su administración con el impulso al deporte y sobre todo el apoyo a los niños y jóvenes que lo practican como una estrategia para la prevención del delito.

En el pleito estelar de la noche, un choque por la supremacía en los pesos supergallos, donde el temible 'Destructor' Mercado se verá las caras con el ex campeón mundial sudafricano Magwaka en la disputa del título Internacional WBC.

Mercado, motivado por su primer duelo de corte internacional, apuntó: "Voy a dejar todo arriba del ring para brindarles una gran pelea; el título y el triunfo se quedan en México".

"Los dos estamos preparados para el nocaut, para darles una buena pelea y vamos a ganar; esta oportunidad es el reflejo del trabajo realizado y no pienso en otra cosa que no sea en ganar por nocaut", finalizó.

Mzuvukile, confiado por su trayectoria, se dijo agradecido con los organizadores por la oportunidad; "Estoy muy feliz de estar en México, los mexicanos son buenos pero estoy listo para ofrecer una gran pelea, vengo de muy lejos y no pienso en perder, vine a noquear a Bryan Mercado, estoy preparado para eso y mucho más", señaló seguro.

"Es una nueva experiencia que me servirá para disputar el campeonato, Bryan es un buen peleador pero no será un obstáculo para mi", señaló.

Para el turno semifinal de la cartelera, un choque que será de alarido entre el invicto noqueador sinaloense Luis Alberto 'Peluchín' Araujo y el capitalino Martín 'El Diablo' Tecuapetla, dos peleadores de estilos netamente ofensivos y que gustan del combate cuerpo a cuerpo.

En el evento especial de la noche, la ex campeona mundial Lourdes 'La Pequeña Lulú' Juárez, se mide con la internacional coahuilense Mayela 'La Cobrita' Pérez en un choque donde la vencedora tendrá amplias posibilidades de disputar la corona del mundo en un corto plazo.

"Una derrota no me va a tirar, yo sigo firme en mis ideales quiero ser campeona no sólo en supermosca, sino en mosca y si me dan la oportunidad hasta en minimosca", señaló Juárez Trejo, no sin antes asegurar que mostrará su mejor versión en su regreso a los encordados.