La superestrella mexicana del boxeo Saúl “Canelo” Álvarez se consagró como campeón indiscutible de peso súper mediano, al vencer a Callum Smith, Avni Yildirim, Billy Joe Saunders y Caleb Plant desde diciembre de 2020 hasta noviembre de 2021.

Ese mismo año fue nombrado peleador del año y el mejor peleador libra por libra del deporte. Sin embargo, en mayo de 2022 tuvo uno de los mayores reveses de su carrera, cayendo por decisión unánime ante Dmitry Bivol, campeón de peso semipesado de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB).

Sin embargo, se levantó en su trilogía contra Gennady Golovkin con una amplia victoria por decisión unánime, aunque pronto le llevó a una cirugía de la muñeca izquierda producto de una lesión. Pero en mayo de este año se subió al ring para salir victorioso también por decisión unánime, esta vez contra John Ryder.

Después de su prolífica carrera, el rey de la división de las 168 libras fue coronado con los honores de peleador del año 2021, y el mayor sostén de la familia del boxeo fue ampliamente considerado el mejor peleador libra por libra del deporte.

Ahora, en septiembre, en su segunda pelea anual, se enfrentará a Jermell Charlo el 30 de este mes en el T- Mobile Arena de Las Vegas, aunque muchos y el propio Álvarez se preguntan si mantiene el espíritu que le acreditó el título de mejor peleador libra por libra.

“Estas peleas me motivan, me gusta que me subestimen, me entusiasma para esta pelea. En toda mi carrera he creído que soy el número uno, porque necesitas creer en ti mismo. Todavía creo que soy el número uno. Pero creo que hay más de un peleador en la cima, son unos pocos”, comentó Álvarez.

El oriundo de México, afirmó que todavía se siente joven y fresco y entre sus planes tiene como meta pelear otros cinco años, aunque no se miente a sí mismo.

“Siempre nos preparamos al 100% sin importar dónde estemos, pero aquí es diferente, al principio no respiraba muy bien. Pero ahora me siento genial, encontré un lugar que me hizo feliz y fuerte”, dijo Álvarez.

Entrenar con mi mano izquierda me ha hecho tener más confianza, entrenar estando sano, te da más confianza en la pelea. Me gusta estar aquí en Lake Tahoe porque estoy 100% concentrado. Somos solo mi equipo y yo y estamos enfocados en la pelea. Me hace sentir listo para el encuentro”, remarcó el mexicano.

Con este choque, Álvarez comienza un acuerdo de tres peleas bajo la promoción de Premier Boxing Champions, de Al Haymon, que finalizará en 2024, mientras a la espera del mexicano hay una gran cantidad de nombres, como David Benavidez, Demetrious Andrade, David Morrell, Terence Crawford, Errol Spence Jr. y Jermall Charlo.

“Siempre traro de hacer las mejores peleas. Estoy emocionado de esta. Es una pelea de la que la gente ha hablado por un tiempo… Ahora Jermell conocerá mis habilidades. Él nunca creyó en mis habilidades, pero pronto lo descubrirá”, dijo Álvarez.

Álvarez podrá volver a creer en sus propias habilidades y demostrar a sus críticos que todavía tiene el talento.