La superestrella mexicana de boxeo, Saúl “Canelo” Álvarez, cumplirá 18 años de su debut profesional a menos de un mes de su encuentro con Jermell Charlo.

Canelo debutó como profesional a sus 15 años, con un nocaut técnico en el cuarto asalto sobre Abraham González en octubre de 2005 en la Arena Chololo Larios en Tonalá, cerca de su ciudad natal de Guadalajara.

El campeón indiscutible de peso súper mediano peleará tendrá su pelea número 64, defendiendo sus coronas de 168 libras de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), Federación Internacional de Boxeo (FIB), Asociación Mundial de Boxeo (AMB), Organización Internacional de Boxeo (OIB), y Consejo Mundial de Boxeo (CMB), contra Charlo el próximo 30 de septiembre en el T-Mobile Arena de Las Vegas.

Sin embargo, expertos y críticos consideran que el mexicano ha mostrado signos de decadencia en sus últimos encuentros, pero Álvarez está convencido que todavía tiene por delante muchas peleas de nivel.

“Aun me siento joven, fresco y no pienso en el final de mi carrera. Entreno y peleo todos los años y ya veremos en el futuro, pero todavía soy joven y me siento genial, fuerte y siento que estoy en mi mejor momento”, precisó Álvarez.

Álvarez ha ganado peleas consecutivas por el título de 12 asaltos y 168 libras por decisión unánime tras caer ante Dmitry Bivol, campeón de peso semipesado de la AMB, en su pelea de 12 asaltos y 175, en mayo de 2022.

Posteriormente venció a Gennady Golovkin en septiembre pasado y a John Ryder en mayo de este año. Pero el mexicano no ha tenido actuaciones destacables en esos encuentros quien, previo a su derrota con Bivol era considerado el mejor boxeador libra por libra.

Pese a las opiniones de muchos, también es considerado como favorito 4-1 para vencer a Charlo, quien es campeón indiscutible de las 154 libras, pero subirá dos categorías de peso para medirse al mexicano, después de estar inactivo por 16 meses a causa de dos fracturas tras una sesión de sparring.