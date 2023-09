Chantelle Cameron le dijo al podcast Flash Knockdown de Matchroom que vencerá a Katie Taylor de manera aún más convincente cuando tengan la revancha por las coronas indiscutibles de peso superligero, el próximo 25 de noviembre en la 3Arena de Dublín.

Esta revancha es organizada por Matchroom Boxing y será televisada por DAZN.

Cameron (18-0, 8 nocauts) de Northampton le propinó a la campeona mundial indiscutible de peso ligero Taylor, la primera derrota de su carrera para seguir siendo gobernante indiscutible en las 140 libras, cuando se enfrentaron en una noche histórica en el 3Arena con entradas agotadas en mayo.

A pesar de llegar a la pelea defendiendo sus cinturones, Cameron fue vista como una gran perdedora en la primera pelea de Taylor en Irlanda, en sus siete años de carrera profesional, pero la británica de 32 años sorprendió al público local al anotar una victoria por decisión mayoritaria sobre sus héroes.

La monumental victoria de “Il Capo” fue una de las mejores actuaciones “fuera” de un peleadora británica, pero la estrella invicta siente que no recibió suficiente reconocimiento o crédito por vencer a la que posiblemente sea la mejor peleadora de todos los tiempos.

La ex estrella del Equipo GB tiene entre dientes la gran revancha de noviembre y buscará cerrar el espectáculo de manera espectacular, insinuando que adoptará un enfoque más agresivo para su segundo encuentro con la leyenda irlandesa.

“Para ser honesto, no creo que haya sido una pelea tan reñida que necesite una revancha”, dijo Cameron. “Hubo algunas rondas reñidas, pero gané cómodamente. Lo hice una vez, tengo que hacerlo de nuevo y demostrar que no fue solo una mala noche para Katie… Pero tampoco estuve en mi mejor momento, eso es lo que me motiva.

“Jamie y yo hemos dicho varias veces que me vendrían bien rondas de tres minutos. Sería una locura si Katie y yo hiciéramos eso en Dublín. Si Serrano lo está presionando, ¿por qué nosotros no?”.

“No creo que obtuviera el reconocimiento por vencer a Katie. Este sigue siendo el show de Katie, es su regreso a casa nuevamente, pero para mí era importante tener el ringwalk en segundo lugar. El primero fue largo, estuve esperando en el ring por años.

“Esta pelea va a ser completamente diferente. Por mucho que respeto a Katie fuera del ring, dentro de esas cuerdas no hay respeto. Tengo un poco de despecho por esto y voy a entrar ahí para causar daño. Sé cómo vencer a Katie, sé que ella no puede hacerme daño. Soy más grande, más fuerte y voy a ser mucho más agresivo”.