El ambicioso aumento de peso de Devin Haney para desafiar al contundente campeón de las 140 libras, Regis Prograis, finalmente se anunció oficialmente este martes por la mañana, reveló el promotor Eddie Hearn, director de Matchroom Boxing.

Hearn confirmó Prograis-Haney para el 9 de diciembre en San Francisco. Su pelea a 12 asaltos por el título superligero del CMB de Prograis, será el evento principal de una cartelera que se llevará a cabo en el Chase Center, el estadio de los Golden State Warriors de la NBA.

Haney, residente de Henderson, Nevada, nació en San Francisco y creció en Oakland antes de que su padre, Bill Haney, lo trasladara al área de Las Vegas cuando era un adolescente.

Haney, de 24 años, hará su debut en el límite de peso superligero de 140 libras cuando el campeón invicto e indiscutido de peso ligero se enfrente a Prograis, nativo de Nueva Orleans. Prograis, de 34 años, ha peleado en o cerca de las 140 libras en todas menos tres peleas desde que el fuerte zurdo hizo su debut profesional en abril de 2012.

“Finalmente, estamos listos para comenzar el sábado 9 de diciembre y no puedo esperar para montar un espectáculo”, dijo Prograis. “Ya comencé el campo de entrenamiento y estaré más que listo para hacer lo que mejor hago. ¡A Devin le ha ido bien en las 135 libras, pero yo soy el mejor del mundo en las 140 libras y lo demostraré una vez más!

El joven Haney superó al campeón de tres divisiones Vasiliy Lomachenko en las tarjetas de su última pelea, una reñida pelea de 12 asaltos que ganó por decisión unánime el 20 de mayo en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas.

Haney (30-0, 15 nocauts) retuvo los títulos de peso ligero de la FIB, la AMB, el CMB y la OMB esa noche, pero indicó durante su conferencia de prensa posterior a la pelea que sus bien documentadas dificultades para llegar al límite de las 135 libras, podría haber hecho de su victoria sobre el ucraniano Lomachenko (17-3, 11 KOs) su última pelea en ese peso.

“Ha tardado mucho en llegar”, dijo Haney. “Ha sido un sueño para mí pelear en mi ciudad natal. Estoy emocionado por la oportunidad de convertirme en campeón mundial en dos divisiones en la ciudad donde empezó todo. La energía del edificio va a ser eléctrica. No he peleado en casa desde que era aficionado, así que estoy buscando mi ciudad para aparecer y lucirse. Cuando era niño, siempre imaginé pelear en The Oracle en Oakland. Ahora con Chase Center, tengo dos lugares de ensueño con un puente entre ellos”.

“Entonces, mi primera orden del día es volar el techo del Chase Center el 9 de diciembre con un evento increíble. Elegí un campeón concentrado y hambriento para invitarlo a mi ciudad natal. Regis va a intentar noquearme y eso es exactamente lo que necesito que intente hacer. Esto es lo que haces cuando eres el promotor más joven del boxeo. Soy la verdadera cara del boxeo. 9 de diciembre. Legado y dinero”.

El CMB nombró a Haney su campeón de peso ligero en receso, lo que le brinda al menos la opción de regresar al peso ligero como campeón totalmente unificado de la división para su siguiente pelea. Haney todavía ostenta los títulos de peso ligero de la FIB, la AMB y la OMB.

Prograis (29-1, 24 nocauts), de Katy, Texas, hará la segunda defensa de la entonces vacante corona súper ligero del CMB que ganó cuando noqueó a José Zepeda (37-4, 28 KOs, 2 NC) en el 11ª ronda el pasado 26 de noviembre en Dignity Health Sports Park en Carson, California. Prograis firmó un contrato de tres peleas con Matchroom hace cuatro meses en parte porque quería este tipo de pelea de alto perfil.

La actuación de Prograis en su primera pelea de ese contrato generó algunas críticas, pero derribó al puertorriqueño Danielito Zorrilla (17-2, 13 KOs) en el tercer asalto y venció a su cauteloso retador por amplios márgenes en dos tarjetas el 17 de junio en el Smoothie King Center. en Nueva Orleans.

Los jueces Josef Mason (117-110) y Robert Tapper (118-109) anotaron respectivamente nueve y 10 rounds para Prograis, cuya mencionada caída fue la diferencia en la tarjeta del juez Craig Metcalfe (114-113).