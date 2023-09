Robert Smith, secretario general de la Junta de Control de Boxeo Británica (BBBofC), se mantiene firme en que el contendiente de peso welter Conor Benn no ha limpiado su nombre y no debería pelear el próximo fin de semana.

El año pasado, Benn dio positivo en un par de pruebas por la sustancia prohibida clomifeno. El drama de las pruebas de drogas llevó a la cancelación de su pelea de pago por evento programada con Chirs Eubank Jr., que debía comenzar en octubre de 2022.

En julio, el Panel Nacional Antidopaje levantó la suspensión de Benn.

Sin embargo, esa decisión ha sido apelada desde entonces por BBBofC y UK Anti-Doping.

El miércoles, se anunció que Benn regresaría al ring el sábado por la noche como parte de una cartelera de Matchroom que se llevará a cabo en Florida.

El promotor de Benn, Eddie Hearn de Matchroom, insiste en que su boxeador ha sido absuelto. Smith no está de acuerdo.

“Aunque es un deporte, no tratamos con equipos, tratamos con individuos”, dijo Smith a Talk Sport. “Y a veces la gente se preocupa por sí misma en lugar del deporte en general, lo cual es un poco decepcionante. Entiendo por qué lo hacen, pero no, no creo que deba boxear. Personalmente, no creo que deba boxear hasta Este asunto está aclarado. Esperemos que se haga lo antes posible”.

“No ha aclarado su caso (su nombre), todavía hay una serie de cuestiones pendientes que todos conocen. Hemos decidido apelar una decisión y una vez que la apelación haya tenido lugar, la abordaremos desde allí. Pero "Cuando Eddie dice que ha limpiado su nombre, según nosotros no hemos tenido una explicación de cómo se produjo la prueba positiva, así que no estoy del todo de acuerdo con Eddie en eso”.

El objetivo de Hearn es finalizar una pelea en diciembre entre Benn y Eubank Jr., incluso si eso significa llevar la pelea a un país fuera del Reino Unido.