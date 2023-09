A más de un año de su última pelea, el peleador británico Conor Benn (21-0, 14 nocauts) retomará oficialmente su carrera cuando se enfrente al peso súper welter mexicano Rodolfo “Sinaloita” Orozco (32-3-3, 24 nocauts), este mismo sábado, 23 de septiembre, en el Caribe Royale en Orlando, Florida.

La pelea es organizada por Matchroom Boxing y será televisada por DAZN.

Orozco es un peleador experimentado a pesar de su juventud de 24 años, habiendo hecho su debut profesional con solo 16. Con una altura de 6 pies 1 pulgadas, Orozco contundente tiene 24 nocauts en su currículum y ganó sus dos últimas peleas con paros sucesivos, incluido un cuarto asalto. victoria en Ciudad de México en junio sobre su compatriota Eilan Treja Juárez.

Pero en Benn, Orozco se enfrenta a un importante paso adelante: el británico está decidido a realizar una actuación impresionante para recuperar el tiempo perdido.

Benn fue suspendido provisionalmente en abril, a partir del 15 de marzo, cuando su pelea con Chris Eubank Jr en octubre pasado fue pospuesta debido a una prueba de drogas positiva.

Sin embargo, “The Destroyer” recibió posteriormente autorización para pelear en julio por parte de la UKAD y el WBC, y su suspensión provisional fue levantada después de una revisión independiente del Panel Nacional Antidopaje.

Sin embargo, la Junta de Control de Boxeo Británica y la UKAD han apelado el fallo.

El presidente de Matchroom Sport, Eddie Hearn, dijo: "Conor Benn está de regreso y estoy deseando verlo continuar donde lo dejó. Está listo para ir directamente a una gran pelea ahora, pero su entrenador Tony Sims estará encantado de tenerlo. "Regresaré antes contra un oponente en el juego como Rodolfo Orozco. Conor se ve increíble en el gimnasio y no puedo esperar a verlo de regreso en el ring, donde pertenece en lo que es una cartelera fantástica en Florida".

Benn dijo: “Estoy invicto en el ring y en espíritu. Un regreso el sábado es un paso más hacia la redención. Después de eso, avisaré a las divisiones 147-160. Estás viendo a un hombre decidido con un profundo deseo de vencerlos a todos".

Orozco dijo: "Quiero agradecer a Matchroom y BXSTRS por esta oportunidad. Esto es exactamente lo que estaba esperando. Este no es un aviso corto para mí porque me he estado preparando para este momento toda mi vida. "Cometí un error, Conor, y te lo mostraré este sábado".