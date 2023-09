Conor Benn volverá al cuadrilátero al ring este sábado en Orlando, Florida, para enfrentarse a Rodolfo “Sinaloita” Orozco, después de más de un año de su última pelea, y contará con la transmisión en vivo en todo el mundo por DAZN.

Orozco tiene experiencia en el boxeo, pese a sus 24 años de edad, y su debut profesional fue a los 16. Hasta el momento, registra 24 nocauts y ganó sus dos últimas peleas con paros sucesivos, incluido un cuarto asalto en la victoria sobre Eilan Treja Juárez, en junio pasado, celebrada en Ciudad de México.

“Agradezco a Matchroom y BXSTRS por esta oportunidad, era lo que estaba esperando. Este no es un aviso corto para mí porque me he preparado para este momento toda mi vida. Cometí un error, Conor, y te lo mostraré este sábado”, expresó Orozco.

Pese al registro profesional de Orozco, Benn está mentalizado en ofrecer una actuación completamente destacable e impresionante para dejar atrás el tiempo perdido y retomar su camino en el boxeo profesional.

El contendiente británico fue suspendido el pasado abril, después que su pelea contra Chris Eubank Jr., a celebrarse en octubre de 2022, fuera suspendida como consecuencia de un positivo a una sustancia prohibida.

Pero en Benn, Orozco se enfrenta a un importante paso adelante: el británico está decidido a realizar una actuación impresionante para recuperar el tiempo perdido.

“Sigo invicto en el ring y en espíritu, este regreso el sábado es un paso más hacia la redención. Después de eso, alertaré a las divisiones 147-160. Soy un hombre decidido y deseo vencerlos a todos”, remarcó Benn.

Sin embargo, el británico recibió en julio de este año por parte de la UKAD y el Consejo Mundial de Boxeo (CMB) una autorización para pelear, y se levantó su suspensión provisional después de revisar de forma independiente el informe del Panel Nacional Antidopaje.

No obstante, la Junta de Control de Boxeo Británica y la UKAD apelaron el fallo.

"Conor Benn regresó y deseo verlo continuar donde lo dejó. Está listo para una gran pelea ahora, pero su entrenador Tony Sims estará encantado de tenerlo. Regresará contra un oponente como Rodolfo Orozco. Conor se ve increíble en el gimnasio y no puedo esperar a que vuelva al ring, donde pertenece", sostuvo Eddie Hearn, dueño de Matchroom Boxing Promotions, que promueve a Benn.