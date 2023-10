El invicto dos veces campeón mundial de peso súper mediano David “El Monstruo” Benavidez y el invicto campeón de dos divisiones Demetrius “Boo Boo” Andrade se enfrentaron en una conferencia de prensa en Los Ángeles, este mismo jueves, mientras anticipaban su enfrentamiento. por el título interino de peso súper mediano del CMB de Benavidez, el próximo sábado 25 de noviembre en el Mandalay Bay Resort and Casino en Las Vegas.

La pelea es organizada por Boxing Champions y será televisada por Showtime PPV.

Dos de los peleadores más talentosos y evitados en la división de las 168 libras, Benavidez y Andrade, presentarán un enfrentamiento de estilo intrigante entre enemigos invictos, con el ganador en la pole position para recuperar el oro del campeonato en un futuro cercano.

Esto es lo que dijeron los participantes de la conferencia de prensa del jueves desde The Conga Room en L.A. Live:

DAVID BENAVÍDEZ:

“Esta es definitivamente la pelea más importante de mi carrera. Le doy muchos apoyos a Demetrius. Es un gran peleador y mucha gente lo ha estado evitando durante mucho tiempo. Nadie quería darle la oportunidad, pero ahora nos unimos y tenemos la oportunidad de hacer realidad una gran pelea. Estas son las peleas que quiero. Quiero hacer mi propio carril y enfrentarme a los mejores. Andrade es uno de los mejores en esta categoría de peso”.

“Sé que esta no será una pelea fácil, pero al final del día, sacará lo mejor de mí. Soy un monstruo por una razón”.

“Todo acerca de Demetrius Andrade es diferente a Caleb Plant. Su estilo de pelea. Es zurdo. Su selección de combinaciones es diferente. Depende de mí hacer la tarea y ver qué puedo aprender de él en sus peleas anteriores y luego implementar el plan de juego. Es un peleador de clase mundial y no me va a dar una pelea fácil en absoluto. Tiene hambre de pelea, así que será una gran pelea y los fanáticos serán quienes ganen”.

“No me preocupa Canelo Álvarez. Estoy preocupado por Demetrius Andrade. Definitivamente creo que el ganador de esta pelea es el mejor peso súper mediano del mundo”.

“Es un peleador muy técnico. Es campeón en dos categorías de peso diferentes. Cuando tienes un luchador como este, es 50-50. Es una amenaza para cualquiera. Mucha gente no aceptaría pelear con él porque saben que es un problema. Pero para mí quiero ser el mejor”.

“Acepto este desafío porque quiero cerrar la boca a todos. Cuando se me presentan grandes peleadores, lo mejor sale de mí y me convierto en un gran peleador”.

“En los campos de entrenamiento se ganan peleas y he estado entrenando muy duro. He estado muy motivado desde mi última pelea. Quiero seguir estando en el nivel PPV. Sólo tengo que seguir trabajando duro, manteniéndome disciplinado y motivado”.

“Miré dentro de su alma en esos dos enfrentamientos. Vi que estaba asustado pero sé que probablemente dirá lo mismo de mí”.

DEMETRIUS ANDRADE:

“Esta es una gran oportunidad para mí y para David Benavidez de montar un espectáculo. Estoy emocionado. Este es un gran enfrentamiento y David me está dando la oportunidad de convertirme en campeón mundial en tres divisiones. Estoy deseando que llegue. Estamos listos para pelear”.

“No hay nada en este tipo que puedas criticar. Por lo tanto, tenemos una gran pelea. Nuestros estilos van a chocar muy bien y creo que vamos a dar un espectáculo. Que gane el mejor”.

“Este es el Super Bowl de la división de las 168 libras. Esta es la pelea más grande que se puede hacer. Los dos luchadores más evitados. Sí, no he peleado con los mejores porque los mejores no quieren pelear conmigo. Él puede tener el mismo reclamo. Pero ahora es el momento. Esta es la pelea”.

“Es fantástico ver estas relaciones padre-hijo. David y José Sr. se están uniendo y haciéndolo funcionar. Yo también tengo eso. El vínculo es especial. Sé que él tendrá el amor de su lado y yo tendré el amor de mi lado”.

“Creo que mi poder, mi mente, mi fuerza, mi alma pueden superar cualquier cosa. Apuesto a que Benavidez tiene esa misma voluntad. El 25 de noviembre estaremos condimentando un poco de pavo. Definitivamente tengo lo que se necesita”.

“Esta es la pelea que cerrará el año y será comparable a todas las grandes peleas que SHOWTIME organizó este año. Vamos a hacer nuestro trabajo para asegurarnos de que sea la pelea más importante del año”.

“Estoy buscando conquistar toda la división de peso súper mediano. Esta sería mi tercera categoría de peso. Eso es lo que me da derecho a decir que soy el mejor. Esto es más grande que Canelo. Esto es mucho más grande que eso. No podemos simplemente sentarnos y esperarlo. David Benavidez contra Demetrius Andrade es la pelea más importante”.

JOSE BENAVIDEZ SR., Padre y Entrenador de Benavidez

“Creo que Andrade es un gran peleador. Es un peleador especial que es muy peligroso. Es un campeón y un olímpico, pero creo que David lo detendrá en el octavo asalto. Tenemos que demostrar nuestra valía y David tiene que lucir espectacular para poder conseguir peleas más importantes. Creo que David es el mejor peleador de 168 libras del mundo”.

TOM BROWN, Presidente de Promociones TGB:

“Este es un excelente enfrentamiento entre dos peleadores invictos dispuestos a arriesgarlo todo. David Benavidez es uno de los peleadores más entretenidos del boxeo con su estilo agresivo y agradable al público. Es un luchador que siempre está intentando arrancarte la cabeza. El tipo puede romperse. Demetrius Andrade es un zurdo poderoso y hábil, y un gran contraatacador. Tiene el tipo de estilo que hace que a su oponente le resulte muy difícil prepararse en el campo de entrenamiento”.

“El ganador de esta pelea surgirá como un claro favorito para la superestrella más grande del boxeo, Canelo Álvarez. Tengo muchas ganas de ver la pelea en Las Vegas el 25 de noviembre, el fin de semana de Acción de Gracias. No querrás perderte esto en el Mandalay Bay Resort and Casino”.

STEPHEN ESPINOZA, Presidente, SHOWTIME SPORTS®

“SHOWTIME y PBC continúan liderando la industria con la mayor lista de peleas emocionantes y luchadores emocionantes. El 25 de noviembre es otra gran pelea en un gran año de peleas. Dos de los peleadores más hábiles y consumados de la división de 168 libras. Los mejores contra los mejores. Hemos estado diciendo eso todo el año, pero nunca pasa de moda porque eso es lo que hacemos”.

“Esta será la novena aparición de David Benavidez en SHOWTIME. Su primera aparición en la cadena fue allá por 2015 a los 18 años en SHOBOX®. Ganó su primer título mundial en SHOWTIME y viene de una gran victoria en su primera pelea estelar de SHOWTIME PPV contra Caleb Plant. Es uno de los luchadores más emocionantes del deporte”.

“Demetrius Andrade es un oponente muy digno. Un olímpico, campeón mundial en dos divisiones que no ha perdido una pelea en 15 años. Le gusta decir que es el peleador más evitado en el boxeo, pero creo que ambos pueden hacer esa afirmación. ¿Qué haces cuando tienes dos peleadores evitados en el deporte y tienes una mega pelea al acecho? Todo el mundo quiere la pelea con Canelo, pero lo que respeto de estos dos hombres en esta pelea es que no están esperando recibir una llamada telefónica. Están saliendo y defendiendo sus argumentos librando duras peleas y asumiendo riesgos. De eso se trata este deporte. El 25 de noviembre nadie evita a nadie”.

“Mandalay Bay es el lugar de la pelea más grande en la historia de SHOWTIME y una de las peleas más grandes en la historia del boxeo. Me refiero, por supuesto, a Corrales vs. Castillo. El espíritu de Corrales vs. Castillo estará en ese campo y tengo mucha confianza en que el 25 de noviembre tendremos algo muy parecido”.