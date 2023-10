KSI y Tommy Fury se enfrentarán en una llamativa batalla cruzada de boxeo, este mismo sábado, 14 de octubre, en el combate estelar de una cartelera que se llevará a cabo en la Arena AO en Manchester, Inglaterra, con una transmisión de DAZN.

En febrero, Fury le otorgó su primera derrota al youtuber convertido en boxeador profesional, Jake Paul en una pelea que se celebró en el Medio Oriente. Fury sufrió una caída en el último asalto, pero acumuló suficientes puntos para conquistar una victoria por decisión dividida en ocho asaltos.

Ante el resultado y el nuevo oponente de Fury, hermano del campeón mundial del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), Tyson Fury, David Price, ganador de la medalla de bronce olímpica, cree que Fury vs. KSI es una buena pelea en el papel y espera que Fury tenga menos presión que en el encuentro ante Paul.

"Creo que es una buena pelea, para ser honesto. Vi la pelea de Jake y Tommy, no podías no verla porque había mucha preparación y son las peleas que generan más dinero, obviamente. Con KSI, he visto fragmentos de él boxeando, no sé si está al mismo nivel que Paul o si es mejor que él", comentó Price en declaraciones a Betway.

"La presión que hubo sobre Fury en la pelea con Paul fue inmensa. Tenía toda la presión del mundo del boxeo encima, sin importar la presión de su familia, perder esa pelea no era una opción. ¿Habría podido mostrar su cara otra vez en público? Perder ante un boxeador influencer de YouTube cuando proviene de una familia de peleadores y es un profesional invicto habría sido devastador. Es un buen boxeador, pero se podía ver que la presión puede haberlo afectado en su desempeño”, señaló

“En ese momento estaba tenso y le tomó algunos rounds comenzar a conectar sus tiros... pero creo que ahora es diferente. Creo que el mono se ha quitado de encima y debería entrar en esta pelea mucho más relajado y llevar a alguien como KSI a la escuela. Definitivamente creo que Tommy Fury debería llevarse la victoria de esta pelea", sentenció Price.