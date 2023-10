El legendario promotor Don King, estaba mezclando y combinando peleas por el título y de repente se encontró con tantas peleas llenas de acción que decidió dividirlas en dos espectáculos de boxeo, el sábado 4 de noviembre y el sábado 2 de diciembre, en el Casino Miami Jai Alai.

King va a celebrar su reciente cumpleaños número 92, pero ahora lo hará en dos carteleras de boxeo emocionantes y cargadas de títulos. “Serán un noviembre y un diciembre inolvidables”, dijo King.

King destacará el Campeonato de Peso Crucero del CMB con los dos principales contendientes: Noel Mikaelian e Ilunga Makabu el 4 de noviembre y los dos niños de Cincinnati: Adrien Broner y Chris Howard pelearán por la pelea de peso welter del “Campeón del Pueblo” el sábado 2 de diciembre.

King, quien recientemente cumplió 92 años, invitó al fundador y cantante principal de O'Jays, Edward Willis Levert, a celebrar la cartelera del 4 de noviembre y el cumpleaños de King.

Levert, el querido amigo de King, se ofreció como voluntario para cantar el himno nacional y ser parte de la celebración de King's Only in America 92 con los tres himnos nacionales del boxeo: Give the People What They Want, Backstabbers y Money Money Money.

“Quiero agradecer al propietario Phil Ruffin y al gerente general Daniel Licciardi por su apoyo al permitirnos tener dos súper noches de boxeo en su Casino Miami Jai Alai”, dijo King. El espectáculo “The Only in America 92 Celebration” será como ningún otro y abarcará dos noches emocionantes de campeonato de boxeo”.

La cartelera del 4 de noviembre tendrá tres peleas por el título coestelar encabezadas por la batalla a 12 asaltos por el título vacante de peso crucero del CMB, en la que el peleador número uno del ranking, Mikaelian (26-2, 11 nocauts) de Miami, FL a través de Armenia, se enfrentará al peleador número dos del ranking y ex campeón Makabu (29-3, 25 nocauts) de Johannesburgo, Sudáfrica a través de la República Democrática del Congo.

Makabu, quien perdió su título ante Badou Jack cuando fue detenido en el asalto 12, espera recuperar su cinturón después de que Badou Jack renunció al título.

La otra pelea de tres funciones destacará a dos campeones de peso pesado que pondrán en juego sus respectivos cinturones. El campeón de peso pesado de oro de la NABA Jonathan Guidry (19-1-2, 11 nocauts) de Dulac, LA se enfrentará al invicto campeón de peso pesado de FECARBOX Jesús Escalera (19-0, 19 nocauts) de Riverview, FL vía Puerto Rico.

El Campeonato Continental de Peso Pesado de Norteamérica de la AMB contará con el ex campeón de la AMB Trevor Bryan (22-1, 15 nocauts) de Ft. Lauderdale. Lauderdale, FL vía Nueva York enfrentándose al retador Cassius Chaney (22-1, 15 nocauts) de New London, CT.

Adrien “The Problem” Broner, cuatro veces campeón mundial en cuatro divisiones de peso, continúa su regreso a la cima de la división de peso welter al enfrentarse a otro peleador de Cincinnati, OH, Howard (18-2-1, 8 nocauts) por el “Campeonato de los Pueblos”.

Broner (35-4-1, 24 nocauts) hizo su regreso al ring el 9 de junio con éxito al ganar por decisión unánime sobre William “Hutch” Hutchinson. Fue la primera pelea de Broner en casi 26 meses, quien tiene la misión de asegurar el título mundial de las 140 libras.

Broner dedicará esta pelea a su fallecido entrenador y mentor Mike Stafford, quien falleció a la edad de 67 años en septiembre. Se realizará un saludo de 10 campanas antes del evento coestelar con Ian Green.

El favorito de los fanáticos y campeón de peso mediano de la AMB Continental América, Ian Green (17-2, 11 nocauts) de Haledon, Nueva Jersey, también aparecerá en la espectacular noche de boxeo del 2 de diciembre mientras defiende su título contra un oponente por nombrar.