El contendiente de peso súper gallo Ra'eese Aleem (20-1, 12 nocauts), actualmente clasificado en el puesto número 5 de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), está listo para asumir su próximo desafío.

Aleem tiene la vista puesta en un enfrentamiento con el irlandés TJ Doheny (24-4, 18 nocauts) en su búsqueda por ascender en el ranking de la OMB. Además, Aleem está abierto a pelear contra cualquiera con una clasificación de diez en la OMB.

El reciente revés de Aleem en Australia, donde se enfrentó al héroe local Sam Goodman (15-0, 7 nocauts) en una reñida derrota por decisión dividida, solo ha alimentado su deseo de regresar y demostrar su valía en suelo estadounidense. La naturaleza reñida de la pelea no dejó dudas en la mente de Aleem de que pertenece a la élite de la división de peso súper gallo.

“Me he enfrentado a la adversidad y he aprendido de ella”, dijo Ra'eese Aleem. “La derrota ante Goodman en Australia fue una píldora difícil de tragar, pero sólo me ha dado más hambre. Ahora, tengo muchas ganas de desafiar a TJ Doheny y mostrarle al mundo de qué estoy hecho. Él ocupa el puesto número 4 y yo' Soy el número 5, y si se puede hacer una pelea en los EE. UU., entonces estoy listo para comenzar. También quiero que se sepa que pelearé contra cualquiera que esté entre los diez primeros en el ranking de la OMB. Mi objetivo es pelear aquí en los EE. UU. antes de fin de año o principios de 2024”.

“Ra'eese es un peleador con un corazón y un talento increíbles", afirmó el manager de Ra'eese Aleem, Greg Hannley, al hablar de las habilidades y aspiraciones de su peleador. “Creemos que una victoria sobre Doheny, o cualquiera que esté entre los diez primeros, lo impulsará aún más en el ranking de la OMB y lo colocará en una posición privilegiada para luchar por un título mundial”.