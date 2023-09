Chris Eubank Jr. ha reconocido las habilidades de Liam Smith y lo ha alabado por aceptar la pelea en la que lo dominó hasta someterlo en el décimo asalto, después de derribarlo en dos ocasiones, a principios de este mes en Manchester.

La victoria le permitió a Eubank vengarse de una derrota por nocaut en cuatro asaltos ante Smith, cuando lo sometió en enero de este año.

"Su equipo no tiró la toalla pese a estar perdiendo todos los asaltos, se quedó allí y recibió los golpes como un hombre. Muchos peleadores actualmente no hacen eso. Si la pelea no va por su camino, están acabados y se retiran”, comentó Eubank en entrevista con IFL TV.

Eubank considera que muchos boxeadores buscan una salida al ver que la situación en el ring se está complicando, e hizo referencia a Daniel Dubois, Billy Joe Saunders y Dave Allen.

"Saunders lo hizo y también Dubois. Muchos peleadores lo han hecho. Un tipo lo hizo la misma noche en la cartelera. Dave Allen renunció en su banquillo contra Frazer Clarke. La gente se molesta, 'Oh, no deberías decir eso'. Yo soy un peleador y puedo decir lo que quiera. Lo hago, entro allí y peleo y no me detengo. Tomo un tiro y me levanto. Estoy zumbado y sigo caminando hacia adelante, lo he hecho y puedo hablar con otros muchachos", sostuvo Eubank.

"La mentalidad que yo tenía y que tenía Liam, eso es lo que los verdaderos peleadores deberían tener. Se lo debemos a los fanáticos para dar todo lo que tenemos y a ti mismo. Cuando eres viejo viendo la repetición de la pelea, tienes que cuidarte de no querer estar allí y deberás vivir con eso hasta que mueras", concluyó Eubank.