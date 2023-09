Chris Eubank Jr. mantiene su interés en enfrentarse al boxeador kazajo, Gennady Golovkin, así lo reiteró luego de dominar a Liam Smith a principios de mes con una detención de su rival en el décimo asalto de su revancha celebrada en Manchester.

En el primer encuentro, Smith propinó de forma sorprendente un nocaut a Eubank Jr., en el cuarto asalto de su pelea en enero pasado.

Una vez culminada la revancha, Eubank no tardó en llamar al ex campeón de peso mediano, siendo su primera opción, aunque también mencionó al retirado Kell Brook y, por su puesto Conor Benn, a quien debía enfrentar en octubre pasado, pero no se llevó a cabo tras una prueba de drogas positivas de Benn.

Eubank y Golovkin iniciaron conversaciones para chocar en 2016, pero al final, el kazajo terminó subiéndose al ring frente a Brook, para noquearlo en el quinto asalto. En ese momento, Eddie Hearn, dueño de Matchroom Boxing, que promovía a Eubank y Brook, responsabilizó a Eubank y los consejos de su padre de no consolidar el encuentro con Golovkin.

“Siempre quise pelear con él. ¿Por qué no? Soy el único nombre con el que la gente quiere verlo pelear y yo nunca dejaré de querer esa pelea. Golovkin es un gran nombre, una gran pelea aquí en Gran Bretaña. Parece que sólo le interesan las peleas por mucho dinero y yo lo soy”. Afirmó Eubank en entrevista con IFL TV.

Se desconoce la posibilidad real del encuentro entre ambos actualmente, el kazajo tiene en la mira una pelea a fin de año en su país natal, Kazajstán, antes de colgar los guantes. Recordado que meses atrás renunció a sus dos cinturones de 160 libras.

Golovkin no se sube al ring desde que perdió por decisión unánime ante su rival, la superestrella mexicana del boxeo, Saúl Canelo Álvarez, en su trilogía en septiembre pasado en el T-Mobile Arena de Las Vegas.